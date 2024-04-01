2024房市買賣預估29萬棟！顏炳立看預售賣爆：雞跳的市場炒到鳥飛
戴德梁行今（1）發表2024年第一季房地產市場動態，商用不動產交易熱度明顯增溫，全季交易金額來到212億元，年漲幅51.5%，土地交易量為637億元，是近3年來首度單季突破600億元大關。住宅市場部分，戴德梁行董事總經理顏炳立表示，預售2房小宅、低總價產品賣爆了，2024龍年Q2房市處於「回憶、盤整、觀望、修正，搶錢！」10字，形容預售市場「雞跳的市場炒到鳥飛」，預測2024買賣移轉棟數為29萬棟。
記者徐銘穗/綜合報導
顏炳立今表示，央行升息半碼，他預測還會再升，「會再Surprise幾次」，但台灣超額儲蓄3.2兆，在資金狂潮下，帶動預售市場熱銷。他舉例，台北市超級指標豪宅大案、正義國宅都更的「Diamond Towers鑽石塔」已賣掉20幾戶，但價格沒有挑戰過去新高，據悉90%買家都是用現金買，直言「跟科技公司有錢配到股息有關」，買房不用借錢，銀行也討不到便宜。
房市2024年Q1爆量，但顏炳立認為，市場沒有到「雞犬升天」程度，只有預售市場在熱銷，強打低門檻，只要自付30~50萬元、工程0付款。他舉例，新北鶯歌有預售案賣到60幾萬，蛋白區預售熱銷把單價墊高，造成房價很難下跌，認為「單價甜蜜期會拉長一整年」。顏炳立直言，建商就是一個字，「賭」而已。
顏炳立直言，現今房市是兩房、低總價的市場，成屋地段、產品不對還是賣不動，認為若以房地產持有10年，平均一年賺3%，頂多賺3成，但還要扣20%的房地合一稅，「你真的賺得到嗎？」他直言：「房地產現在不適合再做投資了，只是保值而已。」不過，在房價上，顏炳立還是認為2024年房價緩跌，不過有略微修正「比我想像中的緩跌更緩」。