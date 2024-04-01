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嘉義高鐵站土地2年前沒人要　台積電來！地主漲價7成賣　建商哭了

▲台積電進駐嘉義科學園區，帶動太保、嘉義高鐵站周邊房價、地價飆漲。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電進駐嘉義科學園區，帶動太保、嘉義高鐵站周邊房價、地價飆漲。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電的房市效應超強，戴德梁行董事總經理顏炳立形容，台灣變「台積電島」，台積電一進駐，那才叫「雞犬升天」。顏炳立分享，嘉義高鐵站附近一塊5000坪土地，2年前一坪開價26~27萬元要賣，建商當時興趣不高，只願出21~22萬元，直到近期台積電宣布在嘉義設廠，建商再回頭想買，地主卻說「台積電來了，（1坪）45萬！」火速漲價超過7成，建商與嘉義高鐵特區5000坪土地失之交臂，悔恨不已。

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戴德梁行今（1）發表2024年第一季房地產市場動態，指出Q1土地交易量為637億元，是近3年來首度單季突破600億元大關。土地市場回溫，顏炳立形容，2024年土地市場，「蛋黃區只剩內褲布料，價仍堅挺；蛋白區西裝布料，價修仍有市場」。

▲顏炳立預估，2024年土地交易量可達1200億元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲顏炳立預估，2024年土地交易量可達1200億元。（圖／記者徐銘穗攝）
他說明，目前蛋黃區土地稀缺，價格上很堅挺、難降，蛋白區土地只要價格下修，就會有市場，不過，受限素地貸款成數只有40%，多是上市櫃公司在價格好時，「補庫存」。顏炳立預估，2024年土地交易量可達1200億元。

顏炳立分享，嘉義高鐵站、故宮南院附近一塊約5000坪土地，2年前周遭房價已賣到一坪26~27萬元，地主也想以一坪26~27萬出售土地，當時他找上某建商，但對方不看好，只願開每坪21~22萬元買，交易沒談成。

直到最近，台積電正式宣布進駐嘉義科學園區設廠，該建商主動找上顏炳立，想買當初那塊5000坪土地，問說：「（1坪）31萬可不可以？」但現在換地主不願意了，地主告訴他說：「台積電來了，（1坪）要45萬！」從2年前開26~27萬到現在45萬，開價漲幅超過73%，最後因雙方價格落差太大破局，建商後悔不已。

2024年Q1全台土地量637億元，是近3年來首度單季突破600億元大關。建商為何過去1~2年土地買盤弱？戴德梁行訪談眾多建商後，指出癥結點在於「融資額度」，建商若要買素地，只能貸款40%，自備款資金壓力大，分享可走談合建、都更及買有建物的土地等3方式，就可減少自有資金壓力。

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