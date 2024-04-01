嘉義高鐵站土地2年前沒人要　台積電來！地主漲價7成賣　建商哭了

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他說明，目前蛋黃區土地稀缺，價格上很堅挺、難降，蛋白區土地只要價格下修，就會有市場，不過，受限素地貸款成數只有40%，多是上市櫃公司在價格好時，「補庫存」。顏炳立預估，2024年土地交易量可達1200億元。
顏炳立分享，嘉義高鐵站、故宮南院附近一塊約5000坪土地，2年前周遭房價已賣到一坪26~27萬元，地主也想以一坪26~27萬出售土地，當時他找上某建商，但對方不看好，只願開每坪21~22萬元買，交易沒談成。
直到最近，台積電正式宣布進駐嘉義科學園區設廠，該建商主動找上顏炳立，想買當初那塊5000坪土地，問說：「（1坪）31萬可不可以？」但現在換地主不願意了，地主告訴他說：「台積電來了，（1坪）要45萬！」從2年前開26~27萬到現在45萬，開價漲幅超過73%，最後因雙方價格落差太大破局，建商後悔不已。
2024年Q1全台土地量637億元，是近3年來首度單季突破600億元大關。建商為何過去1~2年土地買盤弱？戴德梁行訪談眾多建商後，指出癥結點在於「融資額度」，建商若要買素地，只能貸款40%，自備款資金壓力大，分享可走談合建、都更及買有建物的土地等3方式，就可減少自有資金壓力。