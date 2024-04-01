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新光金通過現增16.7億股！黃天牧正面肯定　但新壽6月RBC仍難達標

▲新光金董事會3月29日通過，將辦理現金增資16.7億股，金管會主委黃天牧給予正面肯定，但坦言新壽6月資本適足率（RBC）仍難達到法定標準200%。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金董事會3月29日通過，將辦理現金增資16.7億股，金管會主委黃天牧給予正面肯定，但坦言新壽6月資本適足率（RBC）仍難達到法定標準200%。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新光金控董事會上周五（3/29）決議，辦理現金增資發行普通股16.7億股，用來轉投資子公司新光人壽，強化資本結構，發行金額將授權董事長訂定。不過，金管會主委黃天牧今（1）日在立法院財政委員會表示，新光金有增資是正面的事，但目前增資額度並無法讓新壽資本適足率（RBC）在6月達到合規的200%。

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2023年底保險業經會計師查核的RBC及淨值比今年3月底全數出爐，其中，新光金子公司新壽2023年底RBC降至176.37%，不僅低於法定門檻200%，也較2023年6月底的184.38%來得更低，續處資本不足階段。

為強化新壽資本，新光金除了先以其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽新台幣70億元外，上周五董事會也通過將辦理普通股現金增資發行16.7億股，預計籌資125億元進而注資新壽。另新壽並規劃再發次債籌資80億元。

國民黨立委李彥秀今日在立法院財委會質詢黃天牧對新光金上周現增決議是否滿意？黃天牧則說，有增資是正面的事，但增資額度目前並不能促成新壽6月底RBC達合規的200%。

至於金管會後續還有什麼監理工具及手段？黃天牧指出，目前還沒有收到新光金董事會紀錄，但之前已請新光金及新壽董事長已陳述意見，後續將依法辦理。

針對金管會對新光金及新壽的監理要求態度及立場，李彥秀也給予肯定，還提到黃天牧的老師、即遠東商銀董事長侯金英曾贈予黃天牧一隻琉璃獅子，就是鼓勵主委該兇就要兇，李彥秀認為這次黃天牧不怒而威，新光也在努力，這對保戶來說是正面方向，金管會站在保戶立場及金融穩定主委的態度非常重要。

另止，民進黨立委李坤城同樣關注新壽資本不足，黃天牧表示，先前已多次約談新光經營團隊，目前新光金規劃強化新壽資本作法，包括其餘子公司上繳盈餘轉增資新壽及金控發行普通股現金增資，他說，主要股東應承擔維護保戶權益的重要責任及義務，應優先展現承諾。

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