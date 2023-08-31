專訪／父親是台南幫「祖師爺」　92歲遠銀董座侯金英沒想過退休

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行程滿檔從不喊累 92歲每天神采奕奕
在專訪這天，侯金英才剛從台北市西門町趕回來，為了參加遠東集團旗下遠百寶慶店熄燈改建前的感恩活動 ，即便當日行程滿檔，她依舊神采奕奕，穿著簡潔黑色套裝，內搭灰黑白條紋的針織衫，再配上招牌淡藍色珠光眼影，講話溫柔中帶著堅毅語氣，講到有趣的事，更是開懷大笑，苗條俐落的身影、侃侃而談的姿態完全看不出已高齡92歲。
而從她絲毫不馬虎的穿著打扮，也可看得出她對自己的要求，在專訪開始前還會問「今天這樣穿可以嗎？」甚至還露出腳上穿的黑色步鞋，笑稱自己最喜歡穿褲裝，除了方便，還可以搭配步鞋，「我都穿步鞋比較穩 ，我很少穿皮鞋、高跟鞋，只有穿裙裝時才會搭高跟鞋。」
沒富家千金的嬌氣 92歲仍樂當「職業婦女」
雖然侯金英生於富家，父親是台南幫祖師爺侯雨利，以布行紡織業起家，擁有不少土地資產，累積相當豐厚的身家，甚至一度可與台灣經營之神王永慶分庭抗禮，有「南侯北王」的稱號。不過，侯金英沒有富家千金的嬌氣，也沒想過在家當大小姐或結婚就當個少奶奶、貴婦人，從採訪團隊邀約專訪時，就可感受到她的真性情。
在今（2023）年6月底遠東銀行股東會後，《NOWnews今日新聞》向侯金英提出專訪邀約時，她笑回：「我就是個職業婦女，沒什麼好採訪的。」專訪當天，她依舊強調：「我是道地的職業婦女。」
其實侯金英不像她自己說得如此平凡。她一生都貢獻給台灣金融業，從學界到業界，即便已92歲，她每天仍樂在工作，在金融相關的工作崗位做了60年，超乎她的想像，「做大事一直不是我的人生目標，我只是秉持敬業的精神，認真看待工作中的每一件事，用心做好，務實做好，如此而已。」
沒遺傳到生意頭腦 但從父親身上看到成功3要件
身為台南幫「祖師爺」侯雨利的女兒，父親對侯金英影響相當深遠。提到父親，侯金英說：「阿嬤只生2個兒子，大伯生病來不及長大，爸爸聰明能幹、努力很打拚，時時刻刻都在動腦筋。」侯雨利自己設計格子布，在街上觀察顏色搭配後，想出很多新花色，從小小的織布工廠開始做起，「台南哪裡不知道侯家，我知道的侯家就是這樣。」
「他（父親）真的很務實，靠自己努力，不是投機賺來的。」侯金英透露，自己從小就很乖，喜歡學習，在傳統年代，父母雖不免可惜她是個女孩子，卻也認為子女有能力念書就儘量讓她念。
侯金英的在校成績一直名列前茅，求學過程順利，只有在選擇大學科系時，因為母親不希望她讀法律，認為法律判決左右人的命運，萬一誤判或冤枉豈不非過，因此她選擇了經濟系。
只不過，侯金英自認沒有遺傳到父親的生意頭腦，卻從父親身上看到成功3大要件，「就是要打拚，而且要用腦筋、要認真。」這是成功的基本要件，缺一不可。
從學界到業界 她展開第二人生
侯金英與先生梁國樹（前央行總裁）一開始都從事教職，先生在台大經濟系任教，她則在政大財稅系及銀行系教書，一教就超過36年。直到先生過世後，為實現先生擔任央行總裁時的理想，培養國際金融人才，侯金英接掌財團法人金融人員研究訓練中心（現更名台灣金融研訓院）董事長。2008年出任遠東銀行董事長至今，也展開自己的「第二人生」。
如今，侯金英已92歲仍是「高年級」職業婦女，問她會不會覺得辛苦，侯金英笑回：「不會，我一點都不辛苦，我們（遠銀）這裡很簡單，我還是以上班為樂，叫我待在家裡反而覺無聊。」
自嘲老古董 現在只求生活越簡單就好
不過，侯金英也自嘲自己已是老古董，現在年紀大不能研究，「太進步的我都不要，我這個老骨董，還是傳統可以生活就好，我現在只求生活越簡單可以通就好，不知道的東西就讓年輕人自己去玩。」
對於92歲如何維持體力及養身，讓自己可以每天都這樣神采奕奕、活力十足，她說，早些年她還會打打高爾夫球，現在活動量少了，餘暇就是放鬆、休息，生活過得規律，因為家住6層樓透天厝，沒有電梯，平時爬樓梯就當運動。「年紀大了，沒有非要做什麼不可，只要自己滿意、舒服，就是最好的日子。」