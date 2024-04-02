影／00940開局破發！顏炳立揭「1現象」房價難降　單價甜蜜期延續

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我們第一次看到ETF賣到爆！」顏炳立分析近期ETF熱銷，認為主因是銀行利息太低，定存利率約為1.5%，因民間游資（閒置資金）過多，有些人把錢換成美金、黃金、比特幣等，帶動ETF投資熱潮。在房市部分，他認為選後題材逐漸發酵，加上漲電價、物價上揚，通膨預期心理讓小白覺得，「我再不買房就沒機會了，房價一直往上走」，房市買氣也很暢旺。
顏炳立表示，一名金控董事長近期和他分享說，鶯歌預售案賣到1坪60幾萬，他直覺反應「這個一定是小坪數」，直言鶯歌已經算是蛋白的外圍了，「蛋殼賣到蛋黃的單價時，我就說總價應該還是蛋白的總價，大概1000萬」，預期心理使各類投資商品都熱爆、搶爆了。
不過，顏炳立指出，房市目前沒有「雞犬升天」，成屋市場中大面積、高單價或是產品、地點不對的，還是沒有賣掉，熱銷指的都是預售屋，而預售屋熱銷有兩關鍵原因，一是低首付、二是降低門檻。
至於房價會不會降？顏炳立說明，房價因為預售在蛋白區或蛋殼區的單價一拉起來，用總價掩蓋單價，而在錢多、利息低狀況下，「比價心理」就沒辦法造蛋黃區裡面同樣總價的中古屋價格往下掉，整體來看是「價格有撐」。
顏炳立指出，雖然蛋黃區無論新舊，房價上漲的機會都不大，但因蛋白區預售單價一直在往上拉，回頭看成屋市場就會有比價效應，使得現貨就不太容易下來。他認為，蛋白區預售熱銷將導致「來未來房價不太容易下來」，單價甜蜜期會拉一段時間，直至市場政策或利息有再發生變化為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。