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影／00940開局破發！顏炳立揭「1現象」房價難降　單價甜蜜期延續

▲00940雖然開局股價就跌破發行價，但其2周募集1752億，顏炳立指是全台2024 Q1土地加商用不動產銷售總合都不及的數字。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲00940雖然開局股價就跌破發行價，但其2周募集1752億，顏炳立指是全台2024 Q1土地加商用不動產銷售總合都不及的數字。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

元大台灣價值高息ETF（00940）掀起全民搶購熱潮，雖然4月1日上市首日，股價就跌破10元發行價，終場下跌0.16元，收在9.76元。不過其2周募資規模超過1752億元，戴德梁行董事總經理顏炳立驚呼，這是2024 Q1土地加商用不動產銷售總合都不及的數字，顯示台灣游資非常多，觀察「1現象」讓房價難降，「單價甜蜜期會拉段時間」。

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戴德梁行昨（1）發表2024年第一季房地產市場動態，商用不動產交易熱度明顯增溫，全季交易金額來到212億元，年漲幅51.5%，土地交易量為637億元，是近3年來首度單季突破600億元大關。「房產教父」顏炳立預估，2024全年土地交易量為1200億元、商用不動產市場則為1000億元，至於全年度買賣移轉棟數則為29萬棟。

「我們第一次看到ETF賣到爆！」顏炳立分析近期ETF熱銷，認為主因是銀行利息太低，定存利率約為1.5%，因民間游資（閒置資金）過多，有些人把錢換成美金、黃金、比特幣等，帶動ETF投資熱潮。在房市部分，他認為選後題材逐漸發酵，加上漲電價、物價上揚，通膨預期心理讓小白覺得，「我再不買房就沒機會了，房價一直往上走」，房市買氣也很暢旺。

▲戴德梁行董事總經理顏炳立看預售市場賣爆，形容「雞跳的市場炒到鳥飛」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲顏炳立認為，在蛋白預售單價撐場下，房價未來很難下來，單價甜蜜期會持續一段時間。（圖／記者徐銘穗攝）
顏炳立表示，一名金控董事長近期和他分享說，鶯歌預售案賣到1坪60幾萬，他直覺反應「這個一定是小坪數」，直言鶯歌已經算是蛋白的外圍了，「蛋殼賣到蛋黃的單價時，我就說總價應該還是蛋白的總價，大概1000萬」，預期心理使各類投資商品都熱爆、搶爆了。

不過，顏炳立指出，房市目前沒有「雞犬升天」，成屋市場中大面積、高單價或是產品、地點不對的，還是沒有賣掉，熱銷指的都是預售屋，而預售屋熱銷有兩關鍵原因，一是低首付、二是降低門檻。

至於房價會不會降？顏炳立說明，房價因為預售在蛋白區或蛋殼區的單價一拉起來，用總價掩蓋單價，而在錢多、利息低狀況下，「比價心理」就沒辦法造蛋黃區裡面同樣總價的中古屋價格往下掉，整體來看是「價格有撐」。

顏炳立指出，雖然蛋黃區無論新舊，房價上漲的機會都不大，但因蛋白區預售單價一直在往上拉，回頭看成屋市場就會有比價效應，使得現貨就不太容易下來。他認為，蛋白區預售熱銷將導致「來未來房價不太容易下來」，單價甜蜜期會拉一段時間，直至市場政策或利息有再發生變化為止。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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