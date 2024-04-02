MLB／鄧愷威有機會對決大谷翔平？重點是他可以在大聯盟待多久
舊金山巨人隊台灣好手鄧愷威，今（2）日將隨隊前往洛杉磯道奇隊主場踢館，兩隊是超級世仇，加上巨人隊昨天已經先讓鄧愷威中繼3局，共用68球，已經達到先發投手的量，總教練Bob Melvin透露，鄧愷威只差10球就要提早被換掉，而鄧愷威有機會對決道奇隊日籍好手大谷翔平，就要看他的恢復時間，還有對戰道奇，巨人牛棚的狀況。
記者吳政紘/綜合報導
舊金山巨人隊今天賽前異動，從小聯盟3A拉上右投手Nick Avila，外野手Mike Yastrzemski產假重新歸隊，Otto Lopez被遭到DFA（指定讓渡），鄧愷威暫時還沒有被下放的機會。
不過因為鄧愷威初登板中繼3局失3分，帳面上看來不好看，加上用球數過多，被預期下放可能性高，加上大聯盟有所謂「下放選擇權」當球員被放入40人名單時球團就必須與球員簽下大聯盟合約，這時球團就會擁有下放權，可以將球員下放至小聯盟，但這樣的方式，只有3年球季的規定。
鄧愷威擁有滑球、直球、曲球、變速球等武器，直球速度有到153公里以上，加上193公分的身高優勢，他不但有機會未來成為巨人隊先發投手，也有機會先在牛棚待命，想辦法留在大聯盟。
大谷翔平沒有意外將會先發出戰巨人隊，這也讓鄧愷威的確有機會遇到他，巨人隊接下來三場球都要遇到道奇隊，接下來又要面對教士隊4場比賽，因此鄧愷威也可能再度遇到達比修有。
鄧愷威收到達比修有的手套祝福，並且鼓勵他今年一整個球季都要努力，鄧愷威則說：「能夠見到他是人生最有意義的時刻。」
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