雞湯大叔開賣「松露野菇湯」！把火鍋煮成義大利麵 變身餐酒館
連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」，春季變身歐陸餐酒館，推出「雞湯BISTRO」主題期間限定鍋底「松露野菇湯」，拿香蒜麵包片沾著吃，還用火鍋煮出培根醬義大利麵、起司＋牛肝菌義大利麵餃，顛覆想像、邊吃邊玩，人人都可以是大廚。王品則挑戰大家的火鍋信仰，聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋4大品牌自助吧推出「芋頭專區」，要讓邪教徒們「芋頭吃到飽」，搭配芋仙芋食「霜淇淋」。
記者蕭涵云/綜合報導
每一季都有創意新作的「雞湯大叔」，繼日式雞湯料亭的海膽魚卵雞白湯後，今年春季節限定「雞湯BISTRO」開張，主打「松露野菇湯」，將老母雞與大量蔬果熬煮的招牌黃金雞湯底，融入松露野菇及歐陸食材燉出濃鮮湯頭，喝得到松露特殊的迷人香氣，吃火鍋前先來個烤香蒜麵包片沾松露湯，再下個松露雞肉漿，滿足松露控與想吃西餐的胃。
最有趣的是，還打造包有牛肝菌與起司內餡的義式傳統「綜合義大利餃」，在「松露野菇湯」裡煮出香濃滋味。附餐還有「主廚特製的培根醬鳥巢麵」，選用義大利杜蘭小麥粉手工製成的鳥巢麵，先在湯裡至少煮個5分鐘，視個人喜愛的熟度撈起，再拌入鹹香培根醬汁，一口吃進香濃松露野菇佐培根的美味，在火鍋店也能吃到歐陸料理。
還為火鍋粉準備了「涮莫札瑞拉起司」挑戰個人廚藝，可以在鍋中涮煮的厚片起司，推薦可以包進肉片中，一起煮滾後品嚐濃郁風味；或將煮熟的招牌雞腿肉，以涮軟的厚片起司拉開包起，再一起煮進松露野菇湯，享受松露野菇雞肉的經典香濃滋味。重口味的人，也可以直接將厚片起司煮進湯中，增添奶香、就像在吃濃湯火鍋。
王品集團則延續愚人節玩笑，挑戰大家的火鍋信仰，聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋4大品牌即日起至4月5日，自助吧設有「芋頭專區」，芋頭控們不只可以「芋頭吃到飽」，還能搭配芋仙芋食「霜淇淋」，火鍋加芋頭的邪教徒們相約開吃，不怕顧人怨啦。