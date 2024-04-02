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雞湯大叔開賣「松露野菇湯」！把火鍋煮成義大利麵　變身餐酒館

▲雞湯大叔變身歐陸餐酒館，推出雞湯BISTRO「松露野菇湯」，用火鍋煮培根醬義大利麵，好吃又好玩。王品挑戰火鍋信仰，聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋推出「芋頭吃到飽」搭配「芋仙芋食」霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雞湯大叔變身歐陸餐酒館，推出雞湯BISTRO「松露野菇湯」，用火鍋煮培根醬義大利麵，好吃又好玩。王品挑戰火鍋信仰，聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋推出「芋頭吃到飽」搭配「芋仙芋食」霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

連鎖火鍋品牌「雞湯大叔」，春季變身歐陸餐酒館，推出「雞湯BISTRO」主題期間限定鍋底「松露野菇湯」，拿香蒜麵包片沾著吃，還用火鍋煮出培根醬義大利麵、起司＋牛肝菌義大利麵餃，顛覆想像、邊吃邊玩，人人都可以是大廚。王品則挑戰大家的火鍋信仰，聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋4大品牌自助吧推出「芋頭專區」，要讓邪教徒們「芋頭吃到飽」，搭配芋仙芋食「霜淇淋」。

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每一季都有創意新作的「雞湯大叔」，繼日式雞湯料亭的海膽魚卵雞白湯後，今年春季節限定「雞湯BISTRO」開張，主打「松露野菇湯」，將老母雞與大量蔬果熬煮的招牌黃金雞湯底，融入松露野菇及歐陸食材燉出濃鮮湯頭，喝得到松露特殊的迷人香氣，吃火鍋前先來個烤香蒜麵包片沾松露湯，再下個松露雞肉漿，滿足松露控與想吃西餐的胃。

▲雞湯大叔變身歐陸餐酒館，吃火鍋竟配義大利麵餃、起司片。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雞湯大叔變身歐陸餐酒館，吃火鍋竟配義大利麵餃、起司片。（圖／記者蕭涵云攝）
最有趣的是，還打造包有牛肝菌與起司內餡的義式傳統「綜合義大利餃」，在「松露野菇湯」裡煮出香濃滋味。附餐還有「主廚特製的培根醬鳥巢麵」，選用義大利杜蘭小麥粉手工製成的鳥巢麵，先在湯裡至少煮個5分鐘，視個人喜愛的熟度撈起，再拌入鹹香培根醬汁，一口吃進香濃松露野菇佐培根的美味，在火鍋店也能吃到歐陸料理。

▲用松露野菇湯火鍋煮的義大利麵好入味，再拌入培根醬好香。（圖／記者蕭涵云攝）
▲用松露野菇湯火鍋煮的義大利麵好入味，再拌入培根醬好香。（圖／記者蕭涵云攝）
還為火鍋粉準備了「涮莫札瑞拉起司」挑戰個人廚藝，可以在鍋中涮煮的厚片起司，推薦可以包進肉片中，一起煮滾後品嚐濃郁風味；或將煮熟的招牌雞腿肉，以涮軟的厚片起司拉開包起，再一起煮進松露野菇湯，享受松露野菇雞肉的經典香濃滋味。重口味的人，也可以直接將厚片起司煮進湯中，增添奶香、就像在吃濃湯火鍋。

▲莫札瑞拉起司可以包肉吃，也能煮進湯裡更濃郁。（圖／記者蕭涵云攝）
▲莫札瑞拉起司可以包肉吃，也能煮進湯裡更濃郁。（圖／記者蕭涵云攝）
王品集團則延續愚人節玩笑，挑戰大家的火鍋信仰，聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋4大品牌即日起至4月5日，自助吧設有「芋頭專區」，芋頭控們不只可以「芋頭吃到飽」，還能搭配芋仙芋食「霜淇淋」，火鍋加芋頭的邪教徒們相約開吃，不怕顧人怨啦。

▲王品聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋4大火鍋芋人節，芋頭吃到飽只到4月5日。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋4大火鍋芋人節，芋頭吃到飽只到4月5日。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品4大品牌火鍋芋頭專區自助吧，吃得到芋仙芋食「霜淇淋」。（圖／王品集團提供）
▲王品4大品牌火鍋芋頭專區自助吧，吃得到「芋仙芋食」霜淇淋。（圖／王品集團提供）

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