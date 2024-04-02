清明節吃潤餅！由來與禁火令有關 還戰南北「名稱、餡料」大不同
後天4月4日不但是兒童節，在今年也正好也是清明節，且將迎來長達4天的清明連假，在清明節吃潤餅（春捲）更是台灣人的習俗。但是清明節要吃潤餅的關聯，大多數人是指向源自於古代的「寒食節」。有趣的是，潤餅竟然也戰南北，大部分人習慣稱呼的「潤餅」，到了台南、高雄、屏東，在地人也很喜歡稱之為「春捲」，另外南北包入的餡料更是大不同。
記者葉盛耀/綜合報導
相傳「寒食節」在「禁火」的限制下，大家只能吃冷食，加上寒食節與清明節氣相近，因此不需用火烹飪的潤餅，就成為清明時必吃的應景美食。美食作家陳志東也另外提出論述，他覺得清明節吃潤餅也許跟氣候有直接關係，此時天氣逐漸溫暖，蔬菜也將在清明節之後，變得沒有冬季時清甜，大多要到秋冬才會再度好吃，所以提倡清明節時分趕緊抓緊時機，來品嚐包入多種蔬菜的潤餅。
另外，大部分人慣稱的潤餅，到了南台灣還有許多人習慣稱之為春捲，也因為春捲一詞與港式點心的炸春捲太像，所以南部人也會稱為「冷的春捲」。而潤餅在台灣還被區分為南北兩種吃法，北部潤餅的內餡大多是包入燙熟或水煮的蔬菜，包含高麗菜或是豆芽菜，再加入炸紅糟肉、豆干及蛋酥、花生粉等。
南部潤餅內餡則多為乾炒的蔬菜，也有不少人習慣以蒜末爆香，接著搭上香腸、油麵，另外台南更是習慣包入皇帝豆，台南市政府於官網上寫明，相傳是鄭成功時期臺南人緬懷明朝，將皇帝豆視為皇帝的象徵，也有說是因為當時的皇帝吃到皇帝豆覺得非常美味，「皇帝豆」因此得名也變成台南潤餅特色。當然，一向喜愛海鮮的南部人，也很常在潤餅裡頭放入煎到香酥的烏魚子，增添香氣與鮮味。