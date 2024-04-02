李多慧、林襄被酸沒看頭了！球迷退追IG改愛她 「現在只看一粒」
林襄和李多慧相繼出走樂天女孩，轉投味全龍啦啦隊小龍女懷抱，日前雙姝在中華職棒大巨蛋開幕賽合體，鎂光燈此起彼落，不過許多粉絲不買單，理由有看不慣兩人穿新制服、新鮮感消失等，日前李多慧高雄見面會傳出票房不佳而取消也有影響，甚至有人表示「（IG）都退追了」，將改愛新啦啦隊女神一粒。
記者楊穎軒／綜合報導
李多慧、林襄同框的互動和表演，有粉絲認為賞心悅目、氣勢是王牌加王牌，不過也有不少網友話說得直接，在相關影片、新聞下和PTT吐露心聲：「怎看到人型骷髏戴面具在跳舞」、「衣服顏色不太好看，可換一下嗎」、「膩了」、「還是喜歡看樂天桃猿的衣服跟歡呼聲比較習慣」、「短褲太醜」、「舞蹈跟音樂沒熱情活力」、「主要是經紀公司辦割韭菜活動得罪網友了」、「我是都退追了！」
已經對林襄和李多慧沒有好感的網友，指自己改追最近新竄起的台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒（本名趙宜莉），「一粒都完勝這兩個（指林襄、李多慧）」、「過氣了！現在只看一粒」、「我要一粒」、「現在不是都選一粒了」、「一粒才香，今天籃球場也有跳舞導播狂cue」、「選什麼，直接選一粒」、「現在是一粒的時代了！」
本月22日將滿25歲的一粒，為台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷，IG粉絲數也在短時間暴增210倍。
此外，一粒並非空有外表，她擁有輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，說是才貌兼備的學霸女神一點也不為過。
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