扛40年房貸怕繳不起！數據曝升息「違約率」反愈低 6縣市破0.1%
不少人聽到房貸要扛30~40年就害怕，擔心期間失業或出意外就會繳不起而不敢買房。加上央行從前（2022）年啟動升息以來，日前宣布第6波升息，累計至今連續升息已達3.5碼（0.875%），房貸族真繳不起了嗎？據內政部不動產交易平台資料統計顯示，去年Q3全國「違約率」0.07%，相當1萬名房貸族有7人還款不穩定，新竹縣是違約率僅0.01%最低、宜蘭縣0.15%最高。數據也顯示，近4年來雖然經歷5次升息，但違約率呈現逐年下降趨勢。
記者徐銘穗/綜合報導
「違約率」是什麼？台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，違約率是指該縣市住宅貸款列入催收或其他逾期放款的金額比率，反映出繳交房貸的不穩定程度。雖然目前台灣房貸的利率已突破2%，扣除政策性的新青安優貸，市場地板利率來到2.185%，相較過往歷史或美國6.87%，仍屬於低點，因此升息之後還在可承受範圍。且央行從2020年起，啟動五波信用管制計畫，抑制高總價產品和多屋族的貸款成數，達到風險控管的目的，因此違約率低。
竹科新貴財力強 新竹縣市常年違約率低
進一步觀察2023年Q3六都和新竹縣市的違約率狀況，以新竹縣的違約率0.01%最低，其次為新竹市0.03%，第三名是台中0.04%；而全台各縣市中，違約率最高的是宜蘭縣的0.15%。計有台東縣、基隆市、花蓮縣、雲林縣、澎湖縣及宜蘭縣等6縣市，違約率在0.1%以上。
張旭嵐指出，新竹縣市有竹科新貴買盤支撐，財力穩健，對於升息的耐受度高，因此常年以來違約率幾乎都是全台最低；台中亦有中科的厚實剛需挹注，加上房價與北部相比，仍屬相對平實，民眾繳款也多半落在可負擔的水位。
台灣房屋宜蘭轉運特許加盟店店長羅詔耀表示，宜蘭房價雖比雙北低，不過在地青年的薪資收入不如都會區，且近年不少推案在都市計畫外，若鑑價不足導致實際核貸成數不足，年輕首購族又未掌握長期財務分配，或過寬限期月繳金額提高，都可能會超過實際負擔能力，增添違約風險。不過隨著竹科宜蘭園區二期啟用，有機會吸引更多高收入的購屋族移居宜蘭，也可望增加繳貸的穩定度。
馨傳不動產智庫先前曾彙整，全球25個主要國家全體銀行2022年底的「不良貸款率」（Bad Loan Ratio），大多數國家不良貸款率約為1％多，其中台灣不良貸款率高居全球第一低、僅約0.15％，同期住宅貸款逾放比更只有0.07％，房貸違約率同為世界最低。