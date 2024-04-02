清明節「南北部潤餅」差異曝光！長輩塞爆1物　老饕激讚口感昇華

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貼文曝光後，不少油麵潤餅的支持者跳出來喊聲，「油麵＋蛋酥＋花生糖粉＋肉燥讚啦」、「加麵口感超好的」、「油麵還有分炒／沒炒，油麵炒韭菜包進潤餅」；另外還有嘉義及雲林的網友現身，表示家鄉潤餅是加入炒麵。不過也有另一派直言「潤餅我只能接受裡面料放甜的，鹹的不行」、「春捲只推有花生粉跟冰淇淋的」。
北部、南部潤餅差異
《Social Lab社群實驗室》2022年就曾統計過清明節傳統美食TOP 5的網路聲量，當時就有不少南部網友指出，家裡長輩真的會在潤餅裡面包油麵，已經成為一種南部特色。至於北部潤餅的餡料則是多以水煮方式料理，再加入紅糟肉當作主角。
潤餅如何健康吃
營養師余朱青就曾發文點出南北潤餅的差異，表示北部潤餅多以水煮方式料理餡料，加入紅糟肉及多種蔬菜包起，再撒上花生粉，「炸得酥酥脆脆的紅糟肉及蛋酥，飽和脂肪含量較高，加上花生粉也屬油脂，要小心攝取過多油脂」。
至於南部潤餅則是會先乾炒過內餡，加入肉類、油麵增加飽足感，最後撒上滿滿花生糖粉，「南部口味通常偏甜、偏油，熱量也因此較高」。余朱青也建議，油麵雖然可以增添飽足感，但與潤餅皮同屬澱粉，還是適量取用為上。
余朱青提醒，若想健康地享用潤餅，可以選擇全麥餅皮，增加膳食纖維的攝取，另外蛋白質可以改為川燙雞肉絲、豆干絲或蛋絲，或是將花生粉換成綜合堅果，降低熱量又增添口感，最後再以蔬菜及水果取代糖的甜份，既清爽又飽足。