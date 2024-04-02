清明節吃潤餅！「4款地雷食材」熱量爆炸　隔餐吃小心食物中毒

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟢潤餅綠燈食材
📍豆芽菜：含豐富維生素C、熱量低。
📍高麗菜：含豐富維生素C、E及膳食纖維、低卡。
📍豆乾：低脂、高蛋白質。
📍香菜：有豐富的維生素A及抗氧化成分。
🟡潤餅黃燈食材
📍蛋酥：蛋酥是經高溫油炸後的食物，除了營養價值流失外，也要小心變成熱量炸彈，如果以水煮蛋或滷蛋來替代會更好。
📍花生糖粉：花生是油脂與堅果種子類，屬於高油高熱量的食材，如果再加上白糖熱量會再攀升胖，建議去糖或少少加一匙即可。
📍酸菜：含有一點膳食纖維啦，不過醃製過程會加很多的鹽跟糖。
🔴潤餅紅燈食材
⚠️紅燒肉：炸過五花肉富含高油脂，對高血脂、高血壓的患者傷害相當大。
⚠️香腸：香腸是高度加工的肉品，通常含有過量的脂肪及鈉含量。
⚠️滷肉：通常滷肉用的部位都是帶皮的豬五花，脂肪含量遠比蛋白質還要多，建議食用去皮、去肥肉。
⚠️油麵：油麵相對白麵，添加物稍微較多，若再加上每捲1-2張的潤餅皮，很容易就澱粉超標，建議民眾，潤餅如果吃不飽，可以多加點蔬菜。
此外，許多人吃潤餅或春捲時，一天中常會從早吃到晚，吃不完的就包成型放冰箱，明天炸過繼續吃，有鑒於近期社會頻傳食物中毒或食安危機，中山醫學大學健康餐飲暨產業管理學系副教授賴坤明提醒，現製的潤餅最好1、2小時內食用完畢，避免讓餅皮濕軟或存於高溫，較不會有微生物孳生腐敗的問題。
此外，配料長時間在室溫下容易變質，若必須提早製備，應於冷藏保存，包潤餅前用肥皂澈底洗手，並使用公筷母匙，避免交叉污染，剩餘配料除了儘早冷藏外，也要在一天內食用完畢，若隔餐再用，建議搭配其他菜徹底加熱後再食用，因為細菌、病毒孳生的危險溫度為7至60度。