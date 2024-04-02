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清明節吃潤餅！「4款地雷食材」熱量爆炸　隔餐吃小心食物中毒

▲吃潤餅和春捲是清明節時期的重要習俗，不過餡料一定要避免高油、高糖、高油脂的食材，保存上更要特別小心。（圖／NOWnews資料照）
▲吃潤餅和春捲是清明節時期的重要習俗，不過餡料一定要避免高油、高糖、高油脂的食材，保存上更要特別小心。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

清明連假即將到來，除了掃墓祭祖外，吃潤餅（春捲）對台灣人來說也是一項非常應景的習俗，國健署提醒，南北潤餅一份熱量約300至500大卡，以60公斤成人為例，要慢跑約2小時才能消耗，營養師也表示，潤餅餡料也要避免高油、高糖、高油脂的食材，保存上更要特別小心，才能避免肥胖甚至細菌病毒入清身體的危機。

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營養師黃品瑄表示，清明節吃潤餅，想要吃得健康又不變胖，配料的選擇就非常重要，對此她也分別舉出幾項對健康有正面和負面影響的食材，並以紅、綠、黃燈號表示營養價值。

🟢潤餅綠燈食材
📍豆芽菜：含豐富維生素C、熱量低。
📍高麗菜：含豐富維生素C、E及膳食纖維、低卡。
📍豆乾：低脂、高蛋白質。
📍香菜：有豐富的維生素A及抗氧化成分。

🟡潤餅黃燈食材
📍蛋酥：蛋酥是經高溫油炸後的食物，除了營養價值流失外，也要小心變成熱量炸彈，如果以水煮蛋或滷蛋來替代會更好。
📍花生糖粉：花生是油脂與堅果種子類，屬於高油高熱量的食材，如果再加上白糖熱量會再攀升胖，建議去糖或少少加一匙即可。
📍酸菜：含有一點膳食纖維啦，不過醃製過程會加很多的鹽跟糖。

🔴潤餅紅燈食材
⚠️紅燒肉：炸過五花肉富含高油脂，對高血脂、高血壓的患者傷害相當大。
⚠️香腸：香腸是高度加工的肉品，通常含有過量的脂肪及鈉含量。
⚠️滷肉：通常滷肉用的部位都是帶皮的豬五花，脂肪含量遠比蛋白質還要多，建議食用去皮、去肥肉。
⚠️油麵：油麵相對白麵，添加物稍微較多，若再加上每捲1-2張的潤餅皮，很容易就澱粉超標，建議民眾，潤餅如果吃不飽，可以多加點蔬菜。

▲台灣人清明節習俗上要吃潤餅，由來相傳與「寒食節」禁火令有關，而潤餅口味與稱呼竟然也南北大不同。（圖／NOWnews資料照）
▲南北潤餅一份熱量約300至500大卡，以60公斤成人為例，要慢跑約2小時才能消耗。（圖／NOWnews資料照）
此外，許多人吃潤餅或春捲時，一天中常會從早吃到晚，吃不完的就包成型放冰箱，明天炸過繼續吃，有鑒於近期社會頻傳食物中毒或食安危機，中山醫學大學健康餐飲暨產業管理學系副教授賴坤明提醒，現製的潤餅最好1、2小時內食用完畢，避免讓餅皮濕軟或存於高溫，較不會有微生物孳生腐敗的問題。

此外，配料長時間在室溫下容易變質，若必須提早製備，應於冷藏保存，包潤餅前用肥皂澈底洗手，並使用公筷母匙，避免交叉污染，剩餘配料除了儘早冷藏外，也要在一天內食用完畢，若隔餐再用，建議搭配其他菜徹底加熱後再食用，因為細菌、病毒孳生的危險溫度為7至60度。

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