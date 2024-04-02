清明節吃潤餅！全台知名5店家　生意好到限購、「這家」得必比登

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傳承四代位在基隆廟口的老品牌，最大特色是春捲的麵皮是現「擦」出來的，直接在攤位旁現做，內餡有高麗菜、香菜、紅燒肉、蛋酥、肉鬆等，裡頭的蔬菜就是北部慣有做法，為燙煮的而非炒的。另外，春捲還有辣味和芥末口味可選擇，也是其特色。
店家資訊
地址：基隆市愛四路和仁三路口（廟口夜市）
電話：0915-009-620
📍台北-吾旺再季 潤餅捲專賣
位於南機場夜市的「吾旺再季 潤餅捲專賣（原松青潤餅）」，是2019年米其林必比登推薦的美食。內餡的蔬菜，以蘿蔔絲取代一般常見的高麗菜，吃起來更爽口，再加上魚鬆、蛋酥、炸排骨酥、紅燒肉片等，甚至還加海苔粉，是非常特別的滋味。
店家資訊
地址：台北市中正區中華路二段313巷29號1 樓
電話：0930-406-677
📍台中-楊清華潤餅
是一間三代傳承的老字號潤餅店，從媽祖廟旁的小攤到現在五廊街開了店面，歷史近70年，包含有原味、芥末潤餅以及檸檬汁三種選項，內餡有著脆甜高麗菜與肉燥。被網友們封為「清爽版潤餅」，這裡還有有趣的點，是以投幣機點餐。
店家資訊
地址：台中市西區五廊街68號
電話：04-2372-0587
📍金得春捲
台南位在國華街上的名店「金得春捲」，創立於西元1954年（民國四十三年），包進的蔬菜量相當多，還有滷豬肉、蝦子、蛋皮，最大特色還有皇帝豆，尤其包好後還會在熱鍋上再煎過，Q軟外皮中多了點酥脆感。每逢接近清明節檔期時，必定有排隊人龍出現，店家還會祭出限購令，限購最多20捲。
店家資訊
地址：台南市中西區民族路三段19號
營業時間：06-228-5397
📍高雄-三代春捲
超過一甲子，內餡包含高麗菜、豆芽、香腸與蛋皮，包捲時裡頭還會墊一小片麵皮，以防湯汁浸潤而破皮。顧客可選擇花生粉要全糖、半糖與少糖。
店家資訊
地址：高雄市新興區中山橫路1號（美麗島站捷運一號出口處前）
電話：07-285-8490