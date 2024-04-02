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出社會不到一年就買1600萬房！弟弟「神操作」曝光：職軍用很久了

▲2023上半年，外國人在台灣買房較去年同期大減近6成，創7年新低紀錄，專家分析政府打房與新稅制，都影響外國人在台的投資意願。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲2023上半年，外國人在台灣買房較去年同期大減近6成，創7年新低紀錄，專家分析政府打房與新稅制，都影響外國人在台的投資意願。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者潘毅／綜合報導

年輕人為了買房，竟然想出奇招！近期有民眾發現，剛出社會不到一年的弟弟存款不到40萬元，就與朋友合資買下位於新竹湖口的1600萬新房，其中操作手法曝光，也掀起各路網友熱議。

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年輕人買房出「合資」奇招！出社會一年就買房

一位民眾在論壇Dcard上發文提到，最近弟弟在新竹湖口附近買房，總價約1600萬，3年後交屋。讓他得知後很吃驚，因為弟弟從事職軍工作不到1年，竟然就能買房，繼續追問，才知弟弟存款其實不到40萬，後面還要借了40萬信貸，並與朋友合資來付頭期款，全程沒有和家人商量。

原PO提到，弟弟與友人買下的這間房子，房子登記朋友名下，但有預定登記我弟名字，兩人持有比為6：4，並有約定住屋條約準備請律師處理，而弟弟與友人各自都有女友，也願意一起負擔房貸，4人平均下來每月各自付的錢甚至不到2萬。

弟弟也提到，他與朋友是以投資的角度買入，那間房並沒有決定要住一輩子，再加上軍職工作貸款可談到8成5，還具有穩定性，才能如此操作，聽聞完整操作後，卻讓原PO感到擔憂：「跟朋友一起購屋這種投資方式真的可行嗎？總覺得會延伸很多問題。」

▲房價高漲，房貸壓力沉重，有網友分享「買大房、租小宅」，拿收到的租金繳房租，還至少有8000元可以繳房貸，輕鬆買房。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲有年輕人出社會不到一年就買房，竟是與朋友合資購入。（示意圖／記者徐銘穗攝）
合資買房不是首見！職軍界流傳已久

職軍弟弟合資買房的操作曝光後，立刻引出過來人回應，「職軍蠻流行同事一起購（租）屋，平常不一定每天都會下班回家住，加上留守、異地受訓之類的因素，不一定長時間居住」。

不過也有慘痛的案例出現，「我認識的一個職軍弟弟也是跟朋友一起合購房子，
想說等5年後轉售賺一波，結果其中一個錢拿不出來，弟弟也被車貸+房貸壓到喘不過來，最後2年就打算脫手，被課45%重稅，還一度沒人要接手，最後好像是因為去借錢+退伍金賠去」。
 

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