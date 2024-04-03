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粉紅路跑「台新女子路跑」台北場倒數2週！4月14日賽事資訊一次看

▲粉紅路跑「台新女子路跑」台北場倒數2週，4月14日賽事資訊一次看（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）
▲粉紅路跑「台新女子路跑」台北場倒數2週，4月14日賽事資訊一次看（圖／翻攝自台新女子路跑粉專）

記者林之越/綜合報導

台新銀行連續七年冠名贊助的「台新女子路跑」台北場倒數2週，即將在4月14日正式開跑！台新女子路跑為全台灣規模最大的女子路跑賽事，在亞洲更是國際女子路跑聯盟的三大馬拉松活動之一，每年吸引上萬名跑者參與。

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台新女子路跑台中場在3月24日落幕，台中中央公園開跑現場也有超過3,000名女性朋友到場，並邀請到全國紀錄保持人，金牌國手楊俊瀚擔任頒獎嘉賓，吸引姐妹揪團、親子家庭等成員踴躍報名參加，一起感受台中幸福的運動生活，而壓軸的台北場賽事也將在4月14日舉辦，以下整理賽事相關資訊。

台新女子路跑-台北場賽事細節

臺北場的10.2公里、半馬組會從臺北市政府出發，3.8公里組則從大佳河濱公園出發，終點皆為大佳河濱公園。半馬組集合時間最早為清晨4：30、10.2公里組為早上6：00，最後3.8公里是最晚的早上8：00。

半馬組路線

臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架(南往北) →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台(終點)。

10公里組路線

臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→至林森南路口前原線折返→左 轉金山南路→新生高架(北往南)→左迴轉濱江匝道→左轉濱江街→左轉基10林安泰疏散門→直行高速公路橋下自行車道→大佳河濱公園網球場旁自行車道→大佳河濱公園-噴水池(終點)。

3公里組路線

大佳河濱公園噴水池(起點)→自行車道→大佳河濱公園網球場→右轉國道1橋下→右轉自行車道→新生高架橋下折返→左轉國道1橋下→右轉大佳河濱公園網球場→左轉自行車道→右轉鐵橋→大佳河濱公園升旗桿(終點)。

※以上路線如遇道路施工等因素，主辦單位將會於賽事網站公佈替代路線。

參賽禮與完賽獎勵

報名參加2024年台新女子路跑者，均可獲得專屬賽衣一件，半馬組別為背心，10公里及3公里組則為T恤。若成功完賽，半馬組別可以拿到完賽獎牌、完賽T一件、完賽毛巾一條，10.2公里組、3.8公里組則可以收到完賽獎牌一面。

台北場專屬6位特邀配速員

▲台新女子路跑專屬訓練營！AR配速員魁哥、黃玠陪妳一起挑戰不可能。（圖／台新女子路跑提供）
▲台新女子路跑專屬訓練營！AR配速員魁哥、黃玠陪妳一起挑戰不可能。（圖／台新女子路跑提供）
台新女子路跑賽是一場專屬女性的賽事，男性朋友在不能上場的情況下，多半選擇場邊加油、終點送水遞毛巾等方式參與，為了增加女孩完賽的信心，今年臺北場找來6位特邀配速員陪伴並協助大家穩健配速，10K——黃玠、21K——鄭子健、張哲豪、何政毅、田鴻魁、蔡孟儒。

▲「跑操場真的好好玩，跑河邊也很好玩。」10公里組特邀配速員——創作歌手黃玠，因為愛上跑步而創作單曲《好好聽》，經常在社群平台力邀歌迷朋友和他一起來跑步。經過短短幾個月的訓練就在去年底打破個人半馬PB，有著破二實力的黃玠擔任特邀配速員。（圖／台新女子路跑提供）
▲10公里組特邀配速員——創作歌手黃玠，經過短短幾個月的訓練就在去年底打破個人半馬PB，有著破二實力的黃玠擔任特邀配速員。（圖／台新女子路跑提供）
田鴻魁是綽號「魁哥」的知名主播、創作歌手黃玠，而另外4位則為專業跑班教練，希望帶領女孩們安心起跑，一起美美的突破終點拱門！

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