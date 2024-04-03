粉紅路跑「台新女子路跑」台北場倒數2週！4月14日賽事資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
台新女子路跑-台北場賽事細節
臺北場的10.2公里、半馬組會從臺北市政府出發，3.8公里組則從大佳河濱公園出發，終點皆為大佳河濱公園。半馬組集合時間最早為清晨4：30、10.2公里組為早上6：00，最後3.8公里是最晚的早上8：00。
半馬組路線
臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架(南往北) →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台(終點)。
10公里組路線
臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→至林森南路口前原線折返→左 轉金山南路→新生高架(北往南)→左迴轉濱江匝道→左轉濱江街→左轉基10林安泰疏散門→直行高速公路橋下自行車道→大佳河濱公園網球場旁自行車道→大佳河濱公園-噴水池(終點)。
3公里組路線
大佳河濱公園噴水池(起點)→自行車道→大佳河濱公園網球場→右轉國道1橋下→右轉自行車道→新生高架橋下折返→左轉國道1橋下→右轉大佳河濱公園網球場→左轉自行車道→右轉鐵橋→大佳河濱公園升旗桿(終點)。
※以上路線如遇道路施工等因素，主辦單位將會於賽事網站公佈替代路線。
參賽禮與完賽獎勵
報名參加2024年台新女子路跑者，均可獲得專屬賽衣一件，半馬組別為背心，10公里及3公里組則為T恤。若成功完賽，半馬組別可以拿到完賽獎牌、完賽T一件、完賽毛巾一條，10.2公里組、3.8公里組則可以收到完賽獎牌一面。
台北場專屬6位特邀配速員
台新女子路跑賽是一場專屬女性的賽事，男性朋友在不能上場的情況下，多半選擇場邊加油、終點送水遞毛巾等方式參與，為了增加女孩完賽的信心，今年臺北場找來6位特邀配速員陪伴並協助大家穩健配速，10K——黃玠、21K——鄭子健、張哲豪、何政毅、田鴻魁、蔡孟儒。
田鴻魁是綽號「魁哥」的知名主播、創作歌手黃玠，而另外4位則為專業跑班教練，希望帶領女孩們安心起跑，一起美美的突破終點拱門！
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁