地震在家「先開門」保命！震後2類型裂縫很危險　住家體檢4重點曝

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，地震當下提醒，可以先開門，避免門框變形，導致無法逃生，而地震後民眾應關閉瓦斯開關，檢查水、電是否受損，以防瓦斯外漏、電線走火等造成的二次災害。
評估裂痕 注意梁柱
如果裂痕僅出現在一般牆面表面，多數重新粉刷補漆即可；但若裂縫深入磚牆或鋼筋混凝土牆，或牆體裂損嚴重，或是梁柱主結構出現較大且深的「X」、「V」型裂痕，上下錯位變形、局部坍塌，則需要請專家或結構技師評估，加強結構安全。
行走騎樓 慎防掉落
張旭嵐提醒，這次地震搖晃頗大，不只當下可能會有掉落物，這幾天有外出，要注意和小心外牆的磁磚，尤其是老舊大樓外牆磁磚掉落機率很大，同時也要注意住家外掛的冷氣機體的固定螺絲是否鬆脫，避免造成公共危險。
展架小物 加強固定
有些民眾喜歡設計展架，擺放公仔或收藏品，不過除了容易沾染落塵，每到地震也容易造成損害，建議民眾居家設計盡量避免規劃開放式或純玻璃展架，較小的物品，輕又高的家具電器，或酒櫃也建議加以固定或防滑，避免災情。
台北市工務局也提醒，地震後要留意以下7點：
1、地震之後，檢查瓦斯、水、電等開關，，如有瓦斯洩漏，應輕輕打開窗戶，立即離開。
2、隨時收聽電視台或電台之正確震災災情消息，不要聽信謠言。
3、保護自己免於再受傷，例如穿上長褲、長袖襯衫、堅固的鞋子、工作手套，這樣才不會被破掉的東西割傷。
4、應小心家具位移，避免傾倒造成財物損失與二次受傷。
5、打開門窗，以免變形不易逃生。
6、檢查玻璃是否破損，房屋牆壁是否有多出裂縫或傾斜並且避開玻璃碎片。
7、關閉電源並檢查逃生出口及動線
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