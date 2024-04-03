花蓮強震發「海嘯警報」！前一次在去年底 157年前曾釀百人死亡
今（3）日上午7點58分，花蓮外海發生規模芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里屬「極淺層地震」，中央氣象署也隨即發布「海嘯警報」，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害，而回顧過往歷史，雖然台灣不容易發生海嘯事件，但海嘯仍然有其威脅，尤其1867年基隆海嘯肆虐，就造成數百人死亡的悲劇，民眾平時仍要養成基本的防災觀念。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署地震中心主任吳健富指出，本次海嘯警報的發布是正常 SOP，當台灣近海發生地震芮氏規模7.0以上，震源深度小於35公里的淺層地震時，就會發布海嘯警報，各地沿海波高預計小於1公尺，但民眾仍要特別小心，避免海邊活動。
氣象署前地震中心主任郭鎧紋表示，通常要引發海嘯，都是芮氏規模達9、深度在10公里左右才較有可能。而台灣前一次發布海嘯警報，則是2023年12月2日，菲律賓發生芮氏規模7.6大地震。
回過近年，單看2000年至2010年數據，台灣曾受8次海嘯侵襲，雖然影響不顯著，但若將時間軸拉長，1867年12月18日襲擊基隆的海嘯事件，就造成了數百人死亡、部分房屋毀損，當時估計地震規模約為芮氏7.0，海嘯高度達8公尺，此外，2010 年以後，也有不只有一個海嘯侵襲台灣的紀錄。
氣象署提醒，從海底地形來看，海嘯通常比較容易出現在「東北沿岸」和「西南沿岸」。雖然臺灣不容易發生海嘯事件，但海嘯仍然有其威脅性，目前氣象署正持續加強海嘯觀測及預警。若在東南海域有近海地震發生，預計能多爭取10秒的預警時間，若為遠地海嘯，則可多爭取20至30分鐘的預警時間。