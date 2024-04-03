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全台1年地震4萬次！地震險投保不到38%：這縣最低　保額、條件曝

▲今早花蓮發生7.2大地震，花蓮發生房屋倒塌災情，不過，全台住宅地震險投保率不到38%，連江縣僅1.48%最低。（圖／台灣房屋提供）
▲今早花蓮發生7.2大地震，花蓮發生房屋倒塌災情，不過，全台住宅地震險投保率不到38%，連江縣僅1.48%最低。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

今（3）天一早7時58分，花蓮發生芮氏規模7.2強震，是近25年來最大規模地震。台灣地震頻繁，據統計每年平均發生2萬多~4萬多次地震，不過，全台930萬戶住宅中，僅有約352萬戶投保地震險，投保率只有37.92%。當中投保率最低的是連江縣，僅有1.48%，而離島以外縣市則以雲林縣20.58%最低。

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根據財團法人住宅地震基金資料，統計全台各地住宅地震險投保率，在各縣市當中，以桃園市的投保率最高，達46.36%，但仍不及5成；新竹縣市則以45.75%的投保率居次。而本次發生強震的花蓮縣，投保率只有3成，落居第11名的後段班。

▲全台各地住宅地震險投保率統計。（圖／台灣房屋提供）
▲全台各地住宅地震險投保率統計。（圖／台灣房屋提供）
2類型房屋最常保地震險　老宅多半沒投保

第一建經研究中心副理張菱育表示，住宅地震保險於1999年的921大震後才積極推動，為降低震災造成的財務風險，金融行庫幾乎都會要求在申辦房貸款時，要求投保住宅火災及地震基本保險，加上住宅基本震險推動至今還不到25年，所以具震險保障的住宅，大部分都是有房貸的新屋及25年內中古屋，至於無貸款的高屋齡老宅，則多半沒有投保。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示指出，桃園、新竹因近年推案熱絡，申貸購屋的新屋數量也多，因此投保率居全國之首；且都會地區的房地產價值高，民眾確保資產的意願也較積極，使六都及新竹等都會區的投保率位居全國的前段班。

至於投保率後段班的縣市，基本上均為房地交易量較低的非都會地區，申貸投保震險的案件，也因而處於低檔；且許多祖厝老屋亦無房貸，所以不會特別去投保地震險，也讓花蓮、台東等地震好發區的震險投保率，反而遠遠落後於被認為是弱震區的桃園、新竹等地。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，，地震險保障範圍，包含因地震震動、地震所引起的火災、山崩、地層下陷等事故，所造成的住宅損害或倒塌。不過因為目前基本地震險多數僅有150萬保額，且多為申請房貸強制投保，購屋人如果擔心，建議可以申請超額地震險，對自己多一層保障。
 

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