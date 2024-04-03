全台1年地震4萬次！地震險投保不到38%：這縣最低　保額、條件曝

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2類型房屋最常保地震險 老宅多半沒投保
第一建經研究中心副理張菱育表示，住宅地震保險於1999年的921大震後才積極推動，為降低震災造成的財務風險，金融行庫幾乎都會要求在申辦房貸款時，要求投保住宅火災及地震基本保險，加上住宅基本震險推動至今還不到25年，所以具震險保障的住宅，大部分都是有房貸的新屋及25年內中古屋，至於無貸款的高屋齡老宅，則多半沒有投保。
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示指出，桃園、新竹因近年推案熱絡，申貸購屋的新屋數量也多，因此投保率居全國之首；且都會地區的房地產價值高，民眾確保資產的意願也較積極，使六都及新竹等都會區的投保率位居全國的前段班。
至於投保率後段班的縣市，基本上均為房地交易量較低的非都會地區，申貸投保震險的案件，也因而處於低檔；且許多祖厝老屋亦無房貸，所以不會特別去投保地震險，也讓花蓮、台東等地震好發區的震險投保率，反而遠遠落後於被認為是弱震區的桃園、新竹等地。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，，地震險保障範圍，包含因地震震動、地震所引起的火災、山崩、地層下陷等事故，所造成的住宅損害或倒塌。不過因為目前基本地震險多數僅有150萬保額，且多為申請房貸強制投保，購屋人如果擔心，建議可以申請超額地震險，對自己多一層保障。
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