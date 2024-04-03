勇士104:100擊敗獨行俠！豪取5連勝　Draymond Green末節拯救比賽

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此役上半場打完，兩隊命中率都不算高、節奏也很慢，因此比分較低。事實上聯盟在3月中對於吹罰尺度做出改動，允許球員在比賽中有較大的身體接觸，因此犯規響哨的情況變少了，近期的許多比賽都出現分數降低的情況。此役兩節打完雙方共只有11次罰球，戰成49:49平手。
易籃再戰後，獨行俠打出6:0攻勢，一度拿到領先優勢，不過勇士在該節末拉出19:6的攻勢，完成反超，反而以80:74進入到末節。之後雙方各有一波高潮，在進入到最後4分鐘時，兩隊戰成了92:92平手。
關鍵時刻，勇士老將們挺身而出，Klay Thompson高難度中距離跳投命中，讓球隊再次取得領先；之後Draymond Green接獲Stephen Curry助攻得分，並且之後又補籃得手，勇士一波6:0攻勢， 重新站穩腳步。
Draymond Green在末節尾聲成為比賽主角，他攻守俱佳，先是蓋掉Daniel Gafford在籃下的出手，奉獻「關鍵封蓋」，之後又自己切入得分，勇士靠著他神勇的發揮在最後32秒以102:95領先。
獨行俠沒有放棄，P.J. Washington的三分球幫助客隊隊追近比分，之後Klay Thompson被封蓋，獨行俠快攻、Kyrie Irving被犯規兩罰全中，雙方只剩2分差。不過接著Thompson也穩住局面，兩罰俱中，Green再防下Kyrie Irving的最後出手，勇士以4分之差取勝。
這場比賽Stephen Curry個人的狀態並不是很好，18投5中，只拿到13分，拿到7助攻7籃板，但也有4次失誤。好在團隊其他人站出來幫忙，防守表現是他們能拿下比賽的關鍵。Green此役8投5中，得到11分8籃板6助攻，另有4抄截1阻攻，那一記「火鍋」也發生在比賽勝負的關鍵時刻，成為這場比賽的致勝大功臣。
獨行俠方面，Luka Doncic全場22投11中，得到30分12籃板11助攻的「大三元」數據；Kyrie Irving則19投10中，斬獲27分。
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