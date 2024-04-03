5星飯店頂樓泳池水被震出！「瀑布」奇景影片曝 晶華泳池變海嘯
花蓮今（3）早7時58分發生7.2規模地震，全台劇烈搖晃、餘震不斷。不少5星級飯店、豪宅都設有頂樓游泳池，地震發生時造成泳池水狂搖，桃園中壢的「古華花園飯店」頂樓泳池池水被震出，從大樓牆面傾瀉而下，猶如瀑布。台北晶華酒店有泳客地震發生時正在游泳，泳池內「海嘯」場面相當駭人。
記者徐銘穗/綜合報導
網友在臉書「爆廢1公社」公開社團中，分享中壢古華花園飯店頂樓泳池水被震出，從大樓外牆狂瀉而下，幫下方停放的汽機車洗澡，幸好當時泳池中沒有人在游泳，21秒影片引發討論，網友驚呼：「大自然的力量好可怕！」
不過，在台北晶華酒店的頂樓泳池，出現更可怕畫面。地震發生時，一名男子政在晶華酒店頂樓泳池中游泳，只見他站在中間泳道，池水呈現左右瘋狂搖晃的畫面。15秒影片被上傳至X（原名推特）同樣引發討論，不少沒經歷地震的外國人都嚇壞了。
此外，在新北淡水紅樹林也有間樓高23層的豪宅，其頂樓泳池同樣因地震搖晃被震出，從大樓外牆狂瀉而下，形成瀑布。對此，大家房屋企研公關主任賴志昶表示，台灣位處地震頻繁區域，買房除挑地段外，也要留意建物抗震性，建商品牌、鋼骨結構，甚至社區是否鄰山坡地等，都需特別注意。