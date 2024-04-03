地震在家「先開門」保命！震後2類型裂縫很危險　住家體檢4重點曝

最衰屋主160萬買花蓮度假套房！1個月就震垮了　地震險這樣保才夠

▲花蓮地區災情慘重，傳出多起房屋倒塌、山崩事故。圖為花蓮天王星大樓搜救畫面。（圖／內政部提供）
▲花蓮地區災情慘重，傳出多起房屋倒塌、山崩事故。圖為花蓮天王星大樓搜救畫面。（圖／內政部提供）

記者徐銘穗/綜合報導

花蓮今（3）早7時58分發生芮氏規模7.2大地震，後又有2次超過6級以上的餘震，據內政部中午公布災害影響，全台已釀4死、57傷，26棟建築物倒塌中花蓮就占了15件，當中尤以「天王星大樓」與「統帥大樓」受損最嚴重，而實價登錄揭露，兩棟大樓近3個月內都各有一筆交易，最慘的天王戶住戶才買1個多月就出事。

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消防署統計，花蓮今（3）7.2級大地震，計有15件建物倒塌。包含花蓮市明禮路6號的統帥大樓、軒轅路2號的天王星大樓，一度有超過20人受困，截至中午為止，搜救工作仍在持續進行中。

▲花蓮天王星大樓受困戶被救出。（圖／內政部提供）
▲花蓮天王星大樓受困戶被救出。（圖／內政部提供）
經查，花蓮市軒轅路上的天王星大樓屋齡38年，總戶數為79戶，樓高9層樓，房屋多為套房或1房型，實價登錄12年以來共有61筆交易紀錄，成交總價從不到40萬到270萬元都有。最新交易是在今年2月21日，2樓9坪套房以總價160萬元成交，單價落在每坪17.6萬元。未料買不到2個月房子就倒了。

▲天王星大樓今年2月才有一筆交易，未料才買1個多月，房子就被震垮了。（圖／內政部實價登錄網站）
▲天王星大樓今年2月才有一筆交易，未料才買1個多月，房子就被震垮了。（圖／內政部實價登錄網站）
而明禮路上的「統帥花蓮」屋齡27年，樓高10層樓，為住商用華廈，有套房與2~3房型。其最新一筆實價登錄交易是在今年1月22日，9樓32坪戶成交價為738萬元，換算一坪單價為22.9萬元。未料買不到3個月，就得面臨房子被震垮的噩耗。

▲統帥花蓮今年1月也有一筆交易，未料才買2個多月，房子就被震垮了。（圖／內政部實價登錄網站）
▲統帥花蓮今年1月也有一筆交易，未料才買2個多月，房子就被震垮了。（圖／內政部實價登錄網站）
據《樂居網》資料顯示，花蓮縣近年房價漲幅將近6%，近一年成交均單價為23.53萬元，新屋成交價為一坪27.16萬元。在地房仲指出，天王星大樓買家不乏是想在花蓮買個度假小宅的外地客，因購入總價帶不高，物件流通速度快。

住商機構彙整財團法人住宅地震保險基金與內政部資料，截至2月止，全台住宅地震險累計責任額約5.9兆元，有效保單約352.3萬件，若依內政部的全國住宅家戶數計算，全國平均投保率為34.4%。地震頻繁的花東地區投保占比為23.4%。

▲各縣市地震險投保統計。（圖／住商機構提供）
▲各縣市地震險投保統計。（圖／住商機構提供）
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，地震險保障範圍，包含因地震震動、地震所引起的火災、山崩、地層下陷等事故，所造成的住宅損害或倒塌。不過因為目前基本地震險多數僅有150萬保額，且多為申請房貸強制投保，購屋人如果擔心，建議可以申請超額地震險，對自己多一層保障。

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