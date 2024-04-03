最衰屋主160萬買花蓮度假套房！1個月就震垮了　地震險這樣保才夠

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經查，花蓮市軒轅路上的天王星大樓屋齡38年，總戶數為79戶，樓高9層樓，房屋多為套房或1房型，實價登錄12年以來共有61筆交易紀錄，成交總價從不到40萬到270萬元都有。最新交易是在今年2月21日，2樓9坪套房以總價160萬元成交，單價落在每坪17.6萬元。未料買不到2個月房子就倒了。
而明禮路上的「統帥花蓮」屋齡27年，樓高10層樓，為住商用華廈，有套房與2~3房型。其最新一筆實價登錄交易是在今年1月22日，9樓32坪戶成交價為738萬元，換算一坪單價為22.9萬元。未料買不到3個月，就得面臨房子被震垮的噩耗。
據《樂居網》資料顯示，花蓮縣近年房價漲幅將近6%，近一年成交均單價為23.53萬元，新屋成交價為一坪27.16萬元。在地房仲指出，天王星大樓買家不乏是想在花蓮買個度假小宅的外地客，因購入總價帶不高，物件流通速度快。
住商機構彙整財團法人住宅地震保險基金與內政部資料，截至2月止，全台住宅地震險累計責任額約5.9兆元，有效保單約352.3萬件，若依內政部的全國住宅家戶數計算，全國平均投保率為34.4%。地震頻繁的花東地區投保占比為23.4%。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，地震險保障範圍，包含因地震震動、地震所引起的火災、山崩、地層下陷等事故，所造成的住宅損害或倒塌。不過因為目前基本地震險多數僅有150萬保額，且多為申請房貸強制投保，購屋人如果擔心，建議可以申請超額地震險，對自己多一層保障。
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