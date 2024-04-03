「這屋齡」是耐震宅分水嶺！全台近7成房屋都危險　台北是重災區

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住商機構彙整內政部不動產資訊平台資料，全國房屋稅籍住宅的平均屋齡高達32年，其中若僅看屋齡25年以上住宅，數量也高達635萬4909宅，占比達69.1%。其中，僅統計六都與新竹縣市數據，以台北市平均屋齡達37.6年最高，且屋齡25年以上住宅占比也達79.2%，占比位居七都冠軍。
徐佳馨指出，自1999年發生921大地震後，內政部針對《建築法》中的《建築物耐震設計規範》，進行全國性修改，因此屋齡25年以下的新建物件，具更高耐震能力。不過，觀察全國數據，不具耐震能力的老舊建物數量持續攀升，其中，台北從首都變為「古都」，全市每10戶就有近8戶屋齡超過25年，不管是中央或地方政府需正視此問題，否則天災不會等人，若大地震震央發生於大台北地區，死傷規模之大恐怕將動搖國本。
重大建設磁吸新案，桃竹成最年輕城市
另觀察數據，七都中屋齡最年輕縣市，則為新竹縣、新竹市以及桃園市，屋齡25年以上住宅占比僅約50.5%、56.6%、56.1%，3縣市接近半數住宅較具有耐震能力。大家房屋企研公關主任賴志昶分析，桃園市近期重劃區與重大建設議題不斷，吸引建商搶進推案，整體住宅環境新穎。新竹縣市由於科技產業進駐，為滿足科技新貴住宅需求，不少開發商進場插旗，拉低整體房市屋齡。
賴志昶建議，購屋族群買房指標不外乎地段與價位，不過台灣本身為地震頻發地區，其中北部台北盆地有火山以及土壤液化等問題，建議民眾購屋前可觀察官方的「土壤液化潛勢查詢系統」等資訊，並選購具有建商品牌、屋齡較新的住宅，以求買屋後能住得安心。
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