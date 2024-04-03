地震在家「先開門」保命！震後2類型裂縫很危險　住家體檢4重點曝

「這屋齡」是耐震宅分水嶺！全台近7成房屋都危險　台北是重災區

▲屋齡25年可說是房子是否為「耐震宅」的分水嶺，但全台有將近7成的房屋屋齡都超過25年。（示意圖／永慶房屋提供）
▲屋齡25年可說是房子是否為「耐震宅」的分水嶺，但全台有將近7成的房屋屋齡都超過25年。（示意圖／永慶房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

花蓮發生大地震，各界關注老屋耐震力問題。早在25年前發生921大地震後，政府修正規範，提高新建物耐震能力。相對來說，屋齡25年可說是房子是否為「耐震宅」的分水嶺。觀察內政部統計，截至去年第四季止，全台近7成房屋屋齡逾25年，若僅統計六都與新竹縣市，以台北占比近8成最高。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨建議，全台尤其首都老屋數量逐年攀升，不過天災並不等人，地方與中央政府急需正視此問題。

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大台北老宅多，遇天災恐動搖國本

住商機構彙整內政部不動產資訊平台資料，全國房屋稅籍住宅的平均屋齡高達32年，其中若僅看屋齡25年以上住宅，數量也高達635萬4909宅，占比達69.1%。其中，僅統計六都與新竹縣市數據，以台北市平均屋齡達37.6年最高，且屋齡25年以上住宅占比也達79.2%，占比位居七都冠軍。

徐佳馨指出，自1999年發生921大地震後，內政部針對《建築法》中的《建築物耐震設計規範》，進行全國性修改，因此屋齡25年以下的新建物件，具更高耐震能力。不過，觀察全國數據，不具耐震能力的老舊建物數量持續攀升，其中，台北從首都變為「古都」，全市每10戶就有近8戶屋齡超過25年，不管是中央或地方政府需正視此問題，否則天災不會等人，若大地震震央發生於大台北地區，死傷規模之大恐怕將動搖國本。

▲全國、六都與新竹縣市住宅屋齡統計。（圖／住商機構提供）
▲全國、六都與新竹縣市住宅屋齡統計。（圖／住商機構提供）
重大建設磁吸新案，桃竹成最年輕城市

另觀察數據，七都中屋齡最年輕縣市，則為新竹縣、新竹市以及桃園市，屋齡25年以上住宅占比僅約50.5%、56.6%、56.1%，3縣市接近半數住宅較具有耐震能力。大家房屋企研公關主任賴志昶分析，桃園市近期重劃區與重大建設議題不斷，吸引建商搶進推案，整體住宅環境新穎。新竹縣市由於科技產業進駐，為滿足科技新貴住宅需求，不少開發商進場插旗，拉低整體房市屋齡。

賴志昶建議，購屋族群買房指標不外乎地段與價位，不過台灣本身為地震頻發地區，其中北部台北盆地有火山以及土壤液化等問題，建議民眾購屋前可觀察官方的「土壤液化潛勢查詢系統」等資訊，並選購具有建商品牌、屋齡較新的住宅，以求買屋後能住得安心。

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