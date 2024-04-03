7.2強震！花蓮旅宿傳退訂潮 旅館公會理事長：倒塌大樓我家隔壁
今（3）日上午7時58分，全台發生規模達7.2有感地震，首當其衝的花蓮不僅有大樓倒塌，當地飯店也有多家決議暫停營業4～5天，且旅館也紛傳退訂潮，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡就提到，因為花東對外交通中斷，加上旅館建物管路破損、磁磚剝落等，原本今日住房率大概有7成，今已確定退訂約5成，她也提到旅宿業者幾乎都願意配合消費者退訂等事宜。也提及，自家的「麗翔酒店連鎖-花蓮館」旁邊即是倒塌的天王星大樓，成了此次影響最大的旅館，且為了安全起見，即日起直至4月14日都將暫停營業。
記者葉盛耀/綜合報導
花蓮旅館飯店原本都期待四天清明連假到來，準備迎接各地而來的旅客，但今日一早強震卻震斷了連假檔期的花蓮觀光，鐵路、公路都中斷，也讓飯店旅館的建物管路破損、磁磚剝落、部分玻璃破碎等，因此多家飯店包含太魯閣晶英、翰品酒店花蓮、花蓮麗翔酒店都決議暫停營業至4月7日。而花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也提到，旅客紛紛於今日退訂，至少有5成，剩最後的2成則大多還在觀望中。
她也提到，花蓮飯店幾乎都願意讓旅客今日全額免費退房，而之後的這幾天措施為何，她都希望業者能夠從寬，不論是保留訂金之後再使用，又或者全額免費退訂，據她觀察，大多數旅宿業者也都願意釋出最大善意。
另外張琄菡也提到，花蓮當地所有飯店內，受影響最嚴重的就是自己家的「麗翔酒店連鎖-花蓮館」，也就是主播張齡予公開於社群表示「是自己家裡的飯店」，此時也讓眾人驚覺原來張琄菡就是張齡予的姊姊。雖然「麗翔酒店連鎖-花蓮館」前年已經完成過國家級要求的耐震工程，8級無虞，但倒塌的天王星大樓就在隔壁，因此安全起見，決定要先暫停營業至4月14日。
她也分享此次地震中身為最大影響的旅館業者的心情：「相當震驚，連假的生意雖然都泡湯了，目前最希望的還是人員都平安，而天王星大樓也別再倒塌過來。」