7.2強震！花蓮旅宿傳退訂潮　旅館公會理事長：倒塌大樓我家隔壁

▲今早7.2強震影響花蓮當地旅宿，傳出今日旅客退訂至少5成，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也首次公開透露自己家的飯店就是花蓮麗翔飯店，因就在倒塌的天王星大樓旁，此次影響最大。（圖／翻攝麗翔酒店連鎖花蓮館臉書）
▲今早7.2強震影響花蓮當地旅宿，傳出今日旅客退訂至少5成，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也首次公開透露自己家的飯店就是花蓮麗翔飯店，因就在倒塌的天王星大樓旁，此次影響最大。（圖／翻攝麗翔酒店連鎖花蓮館臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

今（3）日上午7時58分，全台發生規模達7.2有感地震，首當其衝的花蓮不僅有大樓倒塌，當地飯店也有多家決議暫停營業4～5天，且旅館也紛傳退訂潮，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡就提到，因為花東對外交通中斷，加上旅館建物管路破損、磁磚剝落等，原本今日住房率大概有7成，今已確定退訂約5成，她也提到旅宿業者幾乎都願意配合消費者退訂等事宜。也提及，自家的「麗翔酒店連鎖-花蓮館」旁邊即是倒塌的天王星大樓，成了此次影響最大的旅館，且為了安全起見，即日起直至4月14日都將暫停營業。

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花蓮旅館飯店原本都期待四天清明連假到來，準備迎接各地而來的旅客，但今日一早強震卻震斷了連假檔期的花蓮觀光，鐵路、公路都中斷，也讓飯店旅館的建物管路破損、磁磚剝落、部分玻璃破碎等，因此多家飯店包含太魯閣晶英、翰品酒店花蓮、花蓮麗翔酒店都決議暫停營業至4月7日。而花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡也提到，旅客紛紛於今日退訂，至少有5成，剩最後的2成則大多還在觀望中。

▲太魯閣晶英酒店將暫停營業至4月7日。（圖／太魯閣晶英酒店提供）
▲太魯閣晶英酒店將暫停營業至4月7日。（圖／太魯閣晶英酒店提供）
她也提到，花蓮飯店幾乎都願意讓旅客今日全額免費退房，而之後的這幾天措施為何，她都希望業者能夠從寬，不論是保留訂金之後再使用，又或者全額免費退訂，據她觀察，大多數旅宿業者也都願意釋出最大善意。

另外張琄菡也提到，花蓮當地所有飯店內，受影響最嚴重的就是自己家的「麗翔酒店連鎖-花蓮館」，也就是主播張齡予公開於社群表示「是自己家裡的飯店」，此時也讓眾人驚覺原來張琄菡就是張齡予的姊姊。雖然「麗翔酒店連鎖-花蓮館」前年已經完成過國家級要求的耐震工程，8級無虞，但倒塌的天王星大樓就在隔壁，因此安全起見，決定要先暫停營業至4月14日。

她也分享此次地震中身為最大影響的旅館業者的心情：「相當震驚，連假的生意雖然都泡湯了，目前最希望的還是人員都平安，而天王星大樓也別再倒塌過來。」

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