花蓮7.2強震！連假出遊住東部飯店注意 麗翔、翰品全暫停營業
今（3）日上午7時58分，全台發生規模達7.2有感地震，影響最大的花蓮傳多個大樓倒塌，飯店方面，翰品酒店花蓮就宣告4月3日至4月7日暫停營業。而花蓮的煙波大飯店，也傳出飯店內淹水的消息。至於遠雄悅來飯店則有磁磚外牆剝落，飯店已巡檢。
記者葉盛耀/綜合報導
因為強震影響，花蓮麗翔酒店發佈公告表示，考量到旅客與員工的安全，公司決定暫停營業，進行安全檢查。而「翰品酒店花蓮」也發布消息，「鑑於剛發生在花蓮地區的地震，深感關切並優先考量到旅客的安全與福祉。為確保各位旅客及員工安全，本公司決定4/3-4/7暫停營業。」並提及將全力協助後續旅客的安排，並會持續關注地震情況，隨時提供最新資訊。
另外，花蓮的煙波大飯店內也傳出淹水的消息，根據民眾提供畫面，飯店走廊上的天花板大量漏水，導致地面頓時變成汪洋一片。
太魯閣晶英則透過晶華酒店集團總部發聲明，「目前集團旗下各酒店住宿的旅客和員工都平安，餐廳內有部分餐盤傾倒破裂，電梯和樓梯等出入口都有安排員工疏散安撫賓客。其中太魯閣晶英酒店暫時斷訊，但全員均安。」
遠雄集團副總經理楊舜欽也說明，花蓮遠雄海洋公園在震後第一時間緊急閉園，並同步啟動全園查檢作業。遠雄悅來飯店也正在進行震後巡檢，目前僅有部分外牆磁磚剝落，飯店同時清點旅客及員工，並無人受傷，飯店結構體未受損傷。另外，藍天麗池飯店也傳出外牆有龜裂，為求安全民眾經過須小心。