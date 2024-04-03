快訊／07:58發生「規模7.2強震」！全台有感　花蓮最大震度6級

花蓮地震最大震度「6強」！台北5弱就難以走動　震度分級一次看懂

▲花蓮上午發生芮氏規模7.2強震，最大震度達「6強」，是地震震度改制之後最大，各地頻傳房屋倒塌、漏水等災情。（圖／NOWnews攝影中心）
▲花蓮上午發生芮氏規模7.2強震，最大震度達「6強」，是地震震度改制之後最大，各地頻傳房屋倒塌、漏水等災情。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張志浩／綜合報導

花蓮縣府南南東方25公里近海，今（3）日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，據中央氣象署地震測報中心表示，今早地震最大震度達「6強」，是地震震度改制之後，台灣第二次震度達6強的地震，前一次就是2022年918地震，根據地震測報中心統計，預估今早花蓮在震度「6強」時，搖晃時間不到1秒，「5弱」時搖晃時間大概是9秒。6強的搖晃程度「人體基本上無法站穩」，台北最大的「5弱」也難以走動，

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中央氣象署從2020年開始，啟用「新制地震震度分級」，除了0至4級外，5、6級細分為5弱、5強、6弱、6強，接著是7級，主要原因是地震儀布設愈來愈精密，過去的震度分級偶爾會出現「規模很小，但震度很大」的極端情況，由於地震在極短的時間內產生了很大的加速度，但卻只發生在一瞬間，所以這種類型的地震通常不會造成災害。因此，氣象署藉由修改震度的計算方法，讓震度與災害嚴重程度能夠有更強的關聯性。

▲氣象署「地震震度分級」，新制與舊制差異。（圖／中央氣象署提供）
▲氣象署「地震震度分級」，新制與舊制差異主要落在5級和6級的分類。（圖／中央氣象署提供）
而回到今早花蓮7.2強震，最大震度落在花蓮縣和平達6強，花蓮市6弱、宜蘭和苗栗5強、台北、桃園、新竹、台中、彰化等地也達5弱等級。中央氣象署地震測報中心主任吳建富表示，隨著大型地震在地底的破裂面不斷擴散，各地也都會感受到不同秒數的搖晃感，而新制地震震度分級，也有針對更震度做出影響分級表。

⚠️6強
📍人體：搖晃劇烈以致無法站穩。
📍室內：大量傢俱大幅移動或翻倒，門窗扭曲變形，部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌，耐震能力較強房屋也可能受損。
📍室外：地面出現裂痕，山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴沙噴泥現象，可能能損壞或倒塌，耐震能力較強房屋也可能受損。

⚠️6弱
📍人體：搖晃劇烈以致站立困難。
📍室內：大量傢俱大幅移動或翻 倒，門窗扭曲變形，部 分耐震能力較差房屋可 能損壞或倒塌。
📍室外：部分地面出現裂痕，部分 山區可能發生山崩，鬆軟 土層出現噴沙噴泥現象， 部分地區電力、自來水、 瓦斯或通訊中斷。

⚠️5強
📍人體：幾乎所有的人會感到驚 嚇恐慌，難以走動。
📍室內：大量未固定物品傾倒掉落，傢俱移動或翻倒，部分門窗變形，部分牆壁產生裂痕，極少數耐震較差房屋可能損壞或崩塌。
📍室外：部分建築物牆磚剝落，部 分山區發生落石，鬆軟土 層可能出現噴沙噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷，少數耐震較差磚牆可能損壞或崩塌。

⚠️5弱
📍人體：大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。
📍室內：部分未固定物品傾倒掉落，少數傢俱可能移動或翻倒，少數門窗可能變形，部分牆壁產生裂痕。
📍室外：部分建築物牆磚剝落，部分山區可能發生落石，少數地區電力、自來水、瓦斯或通訊可能中斷。

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