凍結704億元資產！新加坡史上最大洗錢案　首名犯人僅被判13個月

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警方表示，蘇文強涉嫌從事菲律賓非法遠端博弈業務，向海外人士提供線上博弈服務，目前蘇文強持有柬埔寨、萬那杜與中國護照。去年8月15日星國警方以疑似涉及偽造文書及洗錢等罪行逮捕10名外國公民，除了蘇文強，法院持續針對其他被告的案件進行審理。
新加坡警方去年破獲近年最大的洗錢案，涉案人士全部具有中國籍背景，此事最早於2023年8月17日宣布破案，但後續討論一直延燒，並陸續追查到今年，逮捕人數逾10人，這些罪犯年齡介於31至44歲之間，涉案罪犯共犯下偽造文書罪及洗錢罪，以及抗拒合法拘捕的罪行。
除了100多套豪宅和數十輛名車遭查封，數百個包包被查獲，其中一些包包價值高達10萬美元，包括愛馬仕、香奈兒和Prada等品牌，還有百達翡麗（Patek Philippe）手錶和珠寶。警方截獲了大量昂貴的葡萄酒，看起來像來自法國一處城堡的酒窖。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞和太平洋代表道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，「最近，中國與東南亞國家合作打擊洗錢團伙的行動顯著增加，以中國成員為首腦的犯罪集團多半透過詐騙、開設賭場、賭博和地下錢莊放貸等違法行為賺取非法資金，再來新加坡洗錢。」