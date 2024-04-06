清明頭暈還犯睏！小心是「濕氣過重」惹禍　中醫師揭最佳醒腦食譜

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，康涵菁說，因為應對季節轉換，很容易出現昏昏欲睡、精神難集中、胃口變差、大便稀軟、小便偏黃、肌肉痠痛緊繃、四肢無力及消化不良的情況，尤其素來貧血或脾胃稟賦虛弱的人最容易發生春睏，而疲倦感也會因為春天濕氣旺盛而更嚴重，甚至因此出現腸胃問題或情緒低落。
康涵菁指出，在中醫的觀點中，脾胃具有令身體水液代謝維持在正常功能的作用，若無法正常代謝，會讓「濕氣」在體內累積，愛吃生冷食物如生魚片、瓜果類水果、喝冷飲、吃冰品，喜食煎炸、烤炸、難消化食物、愛喝酒或吃甜食，以及食無定時、食無定量，都會讓濕氣問題更嚴重。
因此，康涵菁建議，除了避免前述可能加重濕氣問題的食物之外，可以採用「祛濕食療」，常用食材包括茯苓、白朮、扁豆、赤小豆、薏米、芡實、蓮子等，煲湯或當作茶飲都是很好的選擇，也提供民眾2種吃法的食譜，幫助大家成功打敗體內濕氣、脫離春睏，但也別忘了多活動、增加血液循環。
📍祛濕解睏茶
材料：茯苓4錢、白朮4錢、黨參4錢、藿香3錢、蒼朮3錢、石菖蒲3錢
做法：將上述藥材洗淨後放入1500c.c.的水，以大火煮沸後轉小火續煮30分鐘左右，過濾藥渣後即可放入瓶中帶出飲用。
功效: 茯苓、白朮健脾祛濕，黨參益氣健脾，藿香、蒼朮、石菖蒲芳香化濕，合
用可幫助體內祛除溼氣，緩解睏乏。
📍健脾祛濕排骨湯
材料：淮山藥（干品）20克，茯苓10克，芡實10克，排骨300克，高湯。
做法：淮山、茯苓、芡實10克，排骨洗淨一同放進砂煲中，加適量高湯煲開，然後轉小火燉1小時，加入少許鹽巴即可飲用。
功效：適合脾胃差者飲用。