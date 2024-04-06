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清明頭暈還犯睏！小心是「濕氣過重」惹禍　中醫師揭最佳醒腦食譜

▲清明的春睏其實是人體因應季節轉換而發生的調節反應，食用一些祛除溼氣的藥膳，有助於改善不適感。（圖／ingimage）
▲清明的春睏其實是人體因應季節轉換而發生的調節反應，食用一些祛除溼氣的藥膳，有助於改善不適感。（圖／ingimage）

記者林志怡／台北報導

「清明」不只是連假、也是24節氣中的第5個節氣，更是最容易犯睏的時節。中醫診所院長、中醫師康涵菁指出，清明的春睏其實是人體因應季節轉換而發生的調節反應，因為這段期間濕氣較旺盛，昏昏欲睡、頭暈或發脹都是常見的表現，這時食用一些祛除溼氣的藥膳，有助於改善季節轉換的不適感。

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康涵菁解釋，清明時節雨水會較春分多，也有「百草回芽，百病引發」的說法，因為這段時間的天氣多變、忽冷忽熱，人體疲於應對外界的改變，抵抗能力也會隨之下降、更容易有疾病產生。

此外，康涵菁說，因為應對季節轉換，很容易出現昏昏欲睡、精神難集中、胃口變差、大便稀軟、小便偏黃、肌肉痠痛緊繃、四肢無力及消化不良的情況，尤其素來貧血或脾胃稟賦虛弱的人最容易發生春睏，而疲倦感也會因為春天濕氣旺盛而更嚴重，甚至因此出現腸胃問題或情緒低落。

康涵菁指出，在中醫的觀點中，脾胃具有令身體水液代謝維持在正常功能的作用，若無法正常代謝，會讓「濕氣」在體內累積，愛吃生冷食物如生魚片、瓜果類水果、喝冷飲、吃冰品，喜食煎炸、烤炸、難消化食物、愛喝酒或吃甜食，以及食無定時、食無定量，都會讓濕氣問題更嚴重。

因此，康涵菁建議，除了避免前述可能加重濕氣問題的食物之外，可以採用「祛濕食療」，常用食材包括茯苓、白朮、扁豆、赤小豆、薏米、芡實、蓮子等，煲湯或當作茶飲都是很好的選擇，也提供民眾2種吃法的食譜，幫助大家成功打敗體內濕氣、脫離春睏，但也別忘了多活動、增加血液循環。

📍祛濕解睏茶

材料：茯苓4錢、白朮4錢、黨參4錢、藿香3錢、蒼朮3錢、石菖蒲3錢

做法：將上述藥材洗淨後放入1500c.c.的水，以大火煮沸後轉小火續煮30分鐘左右，過濾藥渣後即可放入瓶中帶出飲用。

功效: 茯苓、白朮健脾祛濕，黨參益氣健脾，藿香、蒼朮、石菖蒲芳香化濕，合

用可幫助體內祛除溼氣，緩解睏乏。

📍健脾祛濕排骨湯

材料：淮山藥（干品）20克，茯苓10克，芡實10克，排骨300克，高湯。

做法：淮山、茯苓、芡實10克，排骨洗淨一同放進砂煲中，加適量高湯煲開，然後轉小火燉1小時，加入少許鹽巴即可飲用。

功效：適合脾胃差者飲用。

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