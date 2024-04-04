黃子佼買未成年不雅片挨轟！孟耿如火速取消活動：計劃趕不上變化
32歲的孟耿如與黃子佼相戀多年結婚，儘管老公年長19歲，夫妻生活卻很甜蜜，2022年也順利產下女兒，一家三口相當幸福，無奈黃子佼去年捲入性騷擾風波，一家人生活變了調，儘管事後性侵罪證不足未起訴，黃子佼仍被搜查到購買不雅影片，其中7部影片主角是未成年少女，檢方給予緩起訴處分2年，須繳給國庫120萬元台幣，並寫下1200字悔過書，讓舉發他性騷擾的網紅Zofia痛批「噁心的令人無法呼吸」，孟耿如也成了眾矢之的，她原本要為母親成立的甜品品牌活動站台，如今坦言「計劃趕不上變化」，緊急取消在活動亮相的打算。
記者江芷稜／綜合報導
黃子佼去年爆發性騷擾風波後，一度自殘想不開，救回一命後就淡出演藝圈，尚未打算復出，全家經濟重擔剩孟耿如獨自扛起，她不只得照顧女兒，還得拍戲、經營副業，最近還打算開設紫微斗數課程，斜槓身分多元，撐起一家人的家庭支出費用。
孟耿如在社群平台曬出她與黃子佼、親友聚會的照片，展現力挺另一半的堅定，黃子佼和受害者Zofia和解、官司也未被起訴，看似一切都在好轉，未料昨日爆出黃子佼長期購買不雅片一事，甚至連偷拍未成年少女影片都有，震撼整個演藝圈，他在網路上遭到圍剿，孟耿如也被波及，不少網友到她臉書留言指責黃子佼，希望他們不要再公開亮相。
孟耿如原定明日要出席母親創業的甜品品牌活動，為家人站台，如今疑似受到黃子佼風波影響，擔心模糊焦點，她在臉書發文寫道，「原本明天想像之前一樣，幫忙家裡的人站櫃服務大家，也讓很久沒看到我的粉絲有合照的機會！但計劃趕不上變化，明後天原本要去現場的活動暫時取消了」，雖然自己無法前往，活動照常舉辦，她仍賣力為家人宣傳品牌，底下卻有許多網友留言謾罵，也有人為她護航，認為黃子佼所為與她無關，不應該禍及親友。
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