黃子佼驚爆買未成年不雅片！被害網紅不忍了：噁心的無法呼吸

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黃子佼性騷擾案昨（3）日獲不起訴，卻傳出檢方搜查住家時發現他加入網路偷拍論壇「創意私房」，加入高級會員後購買不雅影片，家中硬碟存有上百部影片，其中有7部受害者為未成年少女，他坦承自2013年加入會員後，2017年至2023年7月都有購片紀錄，結婚生女後也不間斷，引發社會輿論譁然。
由於新聞爆發時，適逢台灣7.2強震，並未獲得太多關注，經由網路發酵後，遠在法國的網紅Zofia得知此事，在臉書限時動態轉發多次新聞，她痛批該論壇都是偷拍影片，未成年少女也是別人的女兒，憤怒表示「我知道目前更應該關心地震，但我真的是越看越氣」，更直言「噁心的無法呼吸」。
Zofia舉報黃子佼性騷擾後，私下並未提告，在黃子佼表達歉意後也接受和解，卻得知對方私下購買不雅片，讓她真的氣炸，表示「希望這是我最後一次看到這個人的名字，也希望曾經被他傷害的少女們，現在都是已經揮別陰霾的幸福女人，他的罪與我們無關，現在開始，我們只管幸福就好！」 不願再跟黃子佼有任何交集。
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由於新聞爆發時，適逢台灣7.2強震，並未獲得太多關注，經由網路發酵後，遠在法國的網紅Zofia得知此事，在臉書限時動態轉發多次新聞，她痛批該論壇都是偷拍影片，未成年少女也是別人的女兒，憤怒表示「我知道目前更應該關心地震，但我真的是越看越氣」，更直言「噁心的無法呼吸」。
Zofia舉報黃子佼性騷擾後，私下並未提告，在黃子佼表達歉意後也接受和解，卻得知對方私下購買不雅片，讓她真的氣炸，表示「希望這是我最後一次看到這個人的名字，也希望曾經被他傷害的少女們，現在都是已經揮別陰霾的幸福女人，他的罪與我們無關，現在開始，我們只管幸福就好！」 不願再跟黃子佼有任何交集。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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