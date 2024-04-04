黃子佼驚爆買未成年不雅片！被害網紅不忍了：噁心的無法呼吸

▲Zofia對於黃子佼購買不雅片痛批噁心。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）

▲Zofia痛批黃子佼購買未成年不雅片，但那些少女都是別人的女兒。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）

▲Zofia希望黃子佼性騷案的受害者都能走出陰霾。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）

黃子佼性騷擾案昨（3）日獲不起訴，卻傳出檢方搜查住家時發現他加入網路偷拍論壇「創意私房」，加入高級會員後購買不雅影片，家中硬碟存有上百部影片，其中有7部受害者為未成年少女，他坦承自2013年加入會員後，2017年至2023年7月都有購片紀錄，結婚生女後也不間斷，引發社會輿論譁然。由於新聞爆發時，適逢台灣7.2強震，並未獲得太多關注，經由網路發酵後，遠在法國的網紅Zofia得知此事，在臉書限時動態轉發多次新聞，她痛批該論壇都是偷拍影片，未成年少女也是別人的女兒，憤怒表示，更直言Zofia舉報黃子佼性騷擾後，私下並未提告，在黃子佼表達歉意後也接受和解，卻得知對方私下購買不雅片，讓她真的氣炸，表示不願再跟黃子佼有任何交集。