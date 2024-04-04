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黃子佼驚爆買未成年不雅片！被害網紅不忍了：噁心的無法呼吸

▲黃子佼被檢方查到購買上百部不雅影片，讓舉發他的網紅Zofia痛批「噁心的無法呼吸」。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃子佼被檢方查到購買上百部不雅影片，讓舉發他的網紅Zofia痛批「噁心的無法呼吸」。（圖／記者葉政勳攝）

記者江芷稜／綜合報導

知名主持人黃子佼去年爆出性騷擾風波，被旅居法國的網紅Zofia舉報拍攝未成年影像，暫時淡出演藝圈，最後他向Zofia公開道歉，雙方宣告無條件和解，其他女性控訴黃子佼性侵因罪嫌不足未起訴，卻牽扯出案外案，檢方揪出他私下花錢在成人網站購買上百部不雅影片，其中包括7部未成年影片，給予緩起訴處分2年，須繳給國庫120萬元台幣，並寫下1200字悔過書。他的惡劣行為讓原本不想有交集的Zofia忍不住再度開炮，痛批「噁心的令人無法呼吸」，未來不想再看到他的名字。

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▲黃子佼過去幾乎每週都有記者會主持，現演藝事業全停擺。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼公開向網紅Zofia道歉，私下已經和解。（圖／NOWnews資料照）
黃子佼性騷擾案昨（3）日獲不起訴，卻傳出檢方搜查住家時發現他加入網路偷拍論壇「創意私房」，加入高級會員後購買不雅影片，家中硬碟存有上百部影片，其中有7部受害者為未成年少女，他坦承自2013年加入會員後，2017年至2023年7月都有購片紀錄，結婚生女後也不間斷，引發社會輿論譁然。

由於新聞爆發時，適逢台灣7.2強震，並未獲得太多關注，經由網路發酵後，遠在法國的網紅Zofia得知此事，在臉書限時動態轉發多次新聞，她痛批該論壇都是偷拍影片，未成年少女也是別人的女兒，憤怒表示「我知道目前更應該關心地震，但我真的是越看越氣」，更直言「噁心的無法呼吸」

▲Zofia對於黃子佼購買不雅片痛批噁心。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
▲Zofia對於黃子佼購買不雅片痛批噁心。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
▲Zofia痛批黃子佼購買未成年不雅片，但那些少女都是別人的女兒。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
▲Zofia痛批黃子佼購買未成年不雅片，但那些少女都是別人的女兒。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
Zofia舉報黃子佼性騷擾後，私下並未提告，在黃子佼表達歉意後也接受和解，卻得知對方私下購買不雅片，讓她真的氣炸，表示「希望這是我最後一次看到這個人的名字，也希望曾經被他傷害的少女們，現在都是已經揮別陰霾的幸福女人，他的罪與我們無關，現在開始，我們只管幸福就好！」 不願再跟黃子佼有任何交集。

▲Zofia希望黃子佼性騷案的受害者都能走出陰霾。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
▲Zofia希望黃子佼性騷案的受害者都能走出陰霾。（圖／和我一起．走在法國的365天臉書）
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