台鋼賴鴻誠疑似投球超時判決引爭議！兄弟教頭平野透露和主審對話
中信兄弟昨（3）日在台北大巨蛋面對中職新隊伍台鋼雄鷹，7局下落後時，攻佔滿壘獲得超前比分機會，不過台鋼賴鴻誠疑似超過投球計時器時間，兄弟總教練平野惠一也上場詢問狀況，今（4）日第2戰前平野惠一也接受媒體訪問，透露了當初和主審溝通的主要內容為何。
記者林之越/台北報導
由於中職為了縮短比賽時間，因而規定投手壘上有人時，需在25秒內投球，而無人時則要在20秒內。在昨日比賽中，賴鴻誠登板救援，先是故意對江坤宇保送，形成滿壘局面，但後續面對岳政華投到兩好三壞滿球數時，因為準備時間較長，有有超時的嫌疑，但被捕手張肇元叫暫停後解決，最終岳政華最後擊出滾地球出局，兄弟錯失反攻機會。
平野惠一受訪時表示：「上場詢問是因為計時器有狀況，且主審其實也有主動過來解釋，就是因為場上計時器顯示的秒數，和主審自己計算的秒數有落差，主審後面也有提到說會之後再進行改善。」
另外他也補充道：「對方可能怕超時會被記壞球，所以趕快喊出暫停，對兄弟來說，當然希望不要給暫停，因為這樣也會影響球隊進攻的氣勢。」最後他也提到：「畢竟計時器規則是這季的新規定，也是主審的權力和職責所在，希望之後主審會隨著賽季進行，也能夠一邊調整。」
兄弟今（4）日同樣在大巨蛋面對台鋼雄鷹，派出土投徐基麟先發，面對台鋼日籍洋投小野寺賢人。
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