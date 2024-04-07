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房市／深度合作培育人才！信義房屋持續招募政大質優新鮮人

▲信義房屋人才招募團隊前進政大校園徵才博覽會，提供多元職缺向質優新鮮人招手。（圖／資料照片）
▲信義房屋人才招募團隊前進政大校園徵才博覽會，提供多元職缺向質優新鮮人招手。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

政治大學向來名列企業愛用學校之一，今年根據人力銀行訪查企業人資與一線用人主管，政大亦入選最受企業青睞學校全台前五。為持續招募優質新血、協助產業培育所需專業人才，信義房屋攜手政大產學合作共同育才已超過20年，吸引不少政大學子加入信義房屋的行列。3月29日信義房屋再度前往政大校園徵才博覽會，其中，以保障年薪120萬的總公司經營管理儲備幹部（MA）最吸引學生關注，另外，也有不少學生對於信義房屋數位人才職缺，特別是數據科學家需求感到好奇。

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信義房屋近年致力於集團轉型，持續吸納各界優秀人才作為轉型支柱，因此開出多元職缺，向學子招手。其中，在政大校園徵才博覽會現場，以月薪7萬、保障年薪120萬優渥薪資的總公司經營管理儲備幹部（MA）一職，最受學生關注，現場提問者絡繹不絕，除了具體工作內容、未來發展等等，更有學生詢問到MA具備哪些人格特質，而現任MA也以學長姐身分一一回應解答。另外，也有學生好奇房仲集團的數位人才發展性，而前來諮詢房產科技（PropTech）如何應用與數據科學家與程式設計師等職缺。

信義房屋與政大合作成立「政大商學院信義不動產研究發展中心」迄今超過20年以上，透過各項專業課程、研討會、業師到校授課等方式，協助不動產業培育許多財務及經營管理專業人才；另設有「信義獎學金」、「信義書院培育永續人才獎助學金」等。

此外，信義企業集團創辦人周俊吉亦於2012年與政大商學院攜手創辦「信義書院」，以多元化且系統性方式推動「企業倫理」。除商學院外，2024年周俊吉亦慷慨解囊支持政大法學院新館興建，並與政大商討將新館內基礎法學中心以恩師冠名為「玉宏寶輝基礎法學中心」，政大同時也將新院館特定教學空間定名為「信義講堂」，表彰感謝，成為杏壇佳話。

信義房屋與政大緊密產學合作多年，集團中亦有不少政大畢業生的身影，今年前進政大校園徵才博覽會，信義房屋也釋出百萬年薪起跳的總公司儲備幹部（MA）、業務菁英、數位人才、儲備代書等多元職缺，向應屆畢業生招手。

同樣出身自政大的MA黃柏瑋表示，求學時就耳聞信義房屋和學校有很多的產學合作，在加入信義後，更體會到信義房屋對人才的重視，投注在人才培育的資源其實比想像更多。

今年釋出職缺中最熱門的信義房屋MA計畫，是國內首見不動產業者針對幕僚單位推出儲備幹部培養計畫，提供保障月薪7萬元、年薪120萬元，依培訓期間專案表現，最高可達150萬元的優渥待遇；2年培訓期間，可依志願序輪調集團不同部門，還會協助考取不動產相關證照，更有機會赴日本、馬來西亞歷練。

而在業務菁英職缺部分，信義房屋也積極招募質優新鮮人，提供6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；培訓及職涯發展方面，也有專任講師群提供百堂系列課程，搭配數位工具輔助，加速能力成長，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。
 

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