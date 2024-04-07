房市／深度合作培育人才！信義房屋持續招募政大質優新鮮人

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信義房屋與政大合作成立「政大商學院信義不動產研究發展中心」迄今超過20年以上，透過各項專業課程、研討會、業師到校授課等方式，協助不動產業培育許多財務及經營管理專業人才；另設有「信義獎學金」、「信義書院培育永續人才獎助學金」等。
此外，信義企業集團創辦人周俊吉亦於2012年與政大商學院攜手創辦「信義書院」，以多元化且系統性方式推動「企業倫理」。除商學院外，2024年周俊吉亦慷慨解囊支持政大法學院新館興建，並與政大商討將新館內基礎法學中心以恩師冠名為「玉宏寶輝基礎法學中心」，政大同時也將新院館特定教學空間定名為「信義講堂」，表彰感謝，成為杏壇佳話。
信義房屋與政大緊密產學合作多年，集團中亦有不少政大畢業生的身影，今年前進政大校園徵才博覽會，信義房屋也釋出百萬年薪起跳的總公司儲備幹部（MA）、業務菁英、數位人才、儲備代書等多元職缺，向應屆畢業生招手。
同樣出身自政大的MA黃柏瑋表示，求學時就耳聞信義房屋和學校有很多的產學合作，在加入信義後，更體會到信義房屋對人才的重視，投注在人才培育的資源其實比想像更多。
今年釋出職缺中最熱門的信義房屋MA計畫，是國內首見不動產業者針對幕僚單位推出儲備幹部培養計畫，提供保障月薪7萬元、年薪120萬元，依培訓期間專案表現，最高可達150萬元的優渥待遇；2年培訓期間，可依志願序輪調集團不同部門，還會協助考取不動產相關證照，更有機會赴日本、馬來西亞歷練。
而在業務菁英職缺部分，信義房屋也積極招募質優新鮮人，提供6個月保障底薪5萬元，並率先業界首創「30天工作鑑賞期」，期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道；培訓及職涯發展方面，也有專任講師群提供百堂系列課程，搭配數位工具輔助，加速能力成長，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。