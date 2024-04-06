房市／新北環狀線秀朗橋站捷開大樓上梁　為區域增添發展動能

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信義房屋永和秀朗店主任王信翰表示，新北環狀線秀朗橋站靠近景平路、成功路一帶，產業類別以機車保養場、汽車美容場居多，俗稱「武市」的商業型態，因此當秀朗橋站捷運開發大樓興建完成後，商辦有企業入駐，吸引更多的就業人口，周邊的店家、餐飲業也都會因應進駐，可望改變當地產業結構，
除此之外，王信翰進一步分析，秀朗橋站周邊以老舊公寓居多，因此若是捷運開發大樓完工後，也有機會帶動加速附近都更案進行，公寓產品可望被帶動，具有未來發展性。
王信翰分析，有了環狀線，往來交通增添一大眾運輸優勢，秀朗橋連接新店區跟永和區，鄰近新店的購屋族群也會帶來人潮，將成為另一個房市熱點，房價自然上揚，而生活水平與居民素質也可望提升。
王信翰表示，區域內有少數指標大樓，量體約為5-600戶，產品從套房、兩房、三房都有，屋齡20年左右的社區大樓2房產品，單價約5-60萬元，若是社區質感不錯的套房產品，單價可到7字頭。
屋齡30年的華廈產品，單價50-55萬，而公寓行情都落在42-48萬區間，樓層價格落差不大，差別是移轉速度與客戶族群多寡，若小坪數20-25坪的物件單價50萬以上也都有機會，最終成交單價取決於坪數大小及屋況。
而中永和地區因為人口密集，居住需求向來居高不下，而秀朗橋站周邊的購屋族群多有地緣關係，許多是原住在當地的族群，因為家中成員增加或是居住空間不敷使用而開始看屋，也有自鄰近新店區而來的購屋族群。