房市／信義房屋啟動全台屋況查檢　為民守護居住安全

4月3日花蓮發生規模7.2強震，各地屢傳災損消息。為確保民眾居住安全、保障買賣雙方權益，信義房屋啟動緊急應變機制，發揮全直營優勢，宣布將針對全台已受理委託之物件全面進行屋況查檢，由鑑價團隊即時擬定因應震災的屋況查檢要點，交予全台業務團隊著手進行確認；針對已售出、尚在過戶流程中的房屋將會主動聯繫客戶，陪同前往了解物件是否有災損情形。如遇重大瑕疵，信義房屋亦提供法務團隊及第三方專業技師團隊，協助屋況出現異常民眾了解後續處理方式。
家庭消費中心／綜合報導
地震易造成嚴重災損，影響民眾居住安全。信義房屋充分發揮全直營及一條龍服務優勢，於地震後立即啟動緊急應變機制，包括鑑價、業務、代書、法務及技師團隊全數到位提供服務。鑑價團隊針對此次震災擬定查檢標準，全台業務將遵循此作業流程、針對現有已受理委託之庫存物件進行全面查檢，協助屋主第一時間掌握震後物件狀況。
此外，未來購屋的民眾，如購置物件為信義房屋於此次花蓮地震前（含當日）受理委託者，信義代書於簽約時亦將為民眾進行把關，同步確認該物件是否通過本次震災檢查，以雙重查驗確保民眾居住安全。而已售出、正在過戶流程中的物件，信義房屋也將在三天內主動連繫買賣雙方，共同確認物件狀況。如查檢過程發現物件有結構異常等瑕疵，信義房屋亦與第三方專業技師團隊協力，助民眾釐清、確認後續處理措施。
信義房屋秉持「先義後利」精神，照顧消費者權益，提供買賣雙方「四大保障，兩大安心」，包括由漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障構成的四大保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障專案等兩大安心，面對震災等不可抗力因素，發揮全直營及一條龍服務優勢，全團隊協助客戶確保居住及交易安全，盼讓消費者更安心成家。