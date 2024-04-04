黃正音失去理智PO小三照：醜女！結果發現罵錯人　超糗下場公開

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A女接受媒體採訪喊冤，自己只是跟姐妹去曼谷，無故被黃正音攻擊，她要求黃正音發道歉文章，如果坐視不管，她會以損害名譽提告，「我不會就這麼算了」。
黃正音乖乖發文道歉，認了整理個人私事的過程中產生誤會，錯把無關的人認成老公的外遇對象，還把無辜的人發到IG上，寫出侮辱人的用詞，「那位受害人跟我老公沒有見過面，也不是酒店女。」對於受害人無故被謾罵，黃正音真心致歉，保證會公私分明、努力糾正錯誤的內容，並對受害者損失負責，「在混亂的感情狀況下做出錯誤的判斷，也讓大眾看得很累，我很抱歉」。
黃正音跟李英敦2015年認愛，交往10個月閃婚，婚姻維持4年就亮紅燈，2020年鬧過婚變，2021年2人努力挽救關係取消離婚，並火速生下第二胎重修舊好；但她曾在節目表示從未對李英敦心動過，「人生最後悔的事情就是結婚」，自嘲眼睛瞎掉，生活過著過著「就變成這樣了」，網友原以為她只是做節目效果，豈料3個月後玩笑話成真，婚姻今年2月正式玩完，黃正音更以「反諷方式」在IG貼出多張李英敦的照片秀恩愛，再透過公司證實正在打離婚官司。
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