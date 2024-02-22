黃正音曬完恩愛秒離婚！爆富商老公外遇400人 承認眼瞎後悔結婚
韓國女演員黃正音因出演《穿透屋頂的HighKick》、《祕密》 、《Kill Me Heal Me》、 《她很漂亮》等知名作品，在戲劇圈奠定一線女星地位，2016年閃婚的她，今（22）日證實跟富商李英敦離婚，消息震驚各界。事實上，早在2023年10月她就在節目《我家的熊孩子》中透露「後悔結婚」，並表示當時雙眼被蒙蔽，才做出結婚的傻事。
記者陳雅蘭／綜合報導
黃正音2016年嫁給富商李英敦，隔年生下1子，婚姻維持4年就亮紅燈，2020年女方就向法院遞交離婚調解申請書，2021年2人努力挽救關係取消離婚，並火速生下第二胎重修舊好；過了2年多他們依舊走向離婚，黃正音更以「反諷方式」在IG貼出多張李英敦的照片秀恩愛，再透過公司證實正在打離婚官司。
黃正音在IG貼文意有所指，說李英敦婚後非常忙，還貼出李英敦的AI照表示現在才看清老公長相，更說出有400人見過李英敦，嘲諷老公出軌外遇十分忙碌。時間回到2023年10月，黃正音其實就曾在節目《我家的熊孩子》上說過李英敦長得不帥，「我那時候看走眼，雙眼被蒙蔽，覺得他從頭到腳都好帥」。
黃正音跟李英敦2015年認愛，交往10個月閃婚，或許是2020年鬧過婚變，她節目上表示從未對李英敦心動過，也不覺得對方長得帥，沒有一處令她滿意，「人生最後悔的事情就是結婚」，自嘲眼睛瞎掉，生活過著過著「就變成這樣了」，網友原以為她只是做節目效果，豈料3個月後玩笑話成真，也紛紛到該節目影片下留言，心疼黃正音並為她應援。
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