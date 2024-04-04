大巨蛋投球計時器太高不易觀看！秘書長楊清瓏：已和遠雄進行溝通
中職球季開幕，新上路的投球計時也引發不少討論和爭議。尤其在昨（3）日，台鋼雄鷹隊史首戰中，投手賴鴻誠疑似超時，但主審並未給予判罰，也讓中信兄弟總教練平野惠一上前和主審進行討論。中職秘書長楊清瓏今（4）日受訪回應，當時應該已超時，判決上有瑕疵，並且額外對於投球計時器太高的部分回應，表示目前有和遠雄方面進行討論。
記者林之越/台北報導
針對賴鴻誠在7局下疑似投球超時的狀況，楊清瓏解釋道：「昨天賽後技術委員跟有裁判有做影像檢討，確實應該有超時的部分，但裁判沒有動作，後續也沒有判壞球，算是蠻大的判決瑕疵。」
另外，楊清瓏也解釋了投球計時的起始點差異，一共會有兩種情況，一是打者擊球出去，完成刺殺或封殺，主審給出指示，此時計時器才會重新開始計算；而如果是球沒有打出去的狀況，只是投手和捕手之間回傳球，那就會以投手在投手丘接到球的時候開始計算。
另一方面，談到大巨蛋內投球計時器位置太高的問題，楊清瓏表示：「這不僅是球員說出來的意見，連我們裁判也都在思考說，目前確實高度太高。尤其在視線平行點方面，對球員、裁判都還會有困擾，聯盟這邊也已經和遠雄進行溝通討論。」
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