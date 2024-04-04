黃子佼被揪狂買不雅片！經紀公司急聲明澄清2點

藝人黃子佼涉及性騷擾案，因罪證不足獲不起訴，意外扯出他收藏不雅影片的案外案，有媒體昨（3）日報導他在網路論壇「創意私房」大量購買影片，是該網站的「大戶」，甚至自去年性騷擾案爆發後仍不間斷購買，其中還有7部未成年少女影片，引發輿論譁然，其所屬經紀公司「大鵬傳播」今（4）日緊急發布律師函聲明，澄清該則報導內容不實，否認他「購買上百部影片」、「到2023年7月8日還在購買」，盼媒體能更正錯誤。
記者江芷稜／綜合報導
檢警去年調查性騷擾案時搜索黃子佼家中，發現其電腦硬碟中存有自偷拍論壇《創意私房》購買的不雅片，其中有7部涉及未成年少女，他對犯行坦承不諱，被依《兒童及少年性剝削防制條例》的「無正當理由持有少年性影像罪」給予緩起訴2年處分，需支付公庫120萬元，還要寫下1200字悔過書。
由於某新聞媒體報導黃子佼是該論壇大戶、高級會員，且購買高達上百部影片，引起眾多網友不滿，隨著輿論越演越烈，黃子佼的經紀公司「大鵬傳鵬」委由律師發表聲明回應，澄清沒有「上百部影片」，檢方查扣的硬碟，最後僅認定其中7部影片有未成年少女。
由於2023年立法院修法三讀通過，將「持有兒少性影像者」課予刑事處罰，律師聲稱黃子佼在法令修法「之前」早已下載該影片，然持有行為持續至2024年，「檢察官曉諭縱黃子佼先生不知法令修改，仍觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項之罪，黃子佼先生才接受緩起訴處分」。
律師強調，黃子佼持有的未成年影像「僅有7部」，並非報導所稱的「是大戶」、「上百部」，且認為記者報導「到2023年7月8日還在購買」，是惡意誤導視聽大眾，導致黃子佼遭到許多衛道人士攻擊，希望媒體能更正這兩點，澄清錯誤報導。
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