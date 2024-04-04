快訊／黃子佼買未成年少女不雅片！親上火線致歉「懺悔全文」曝光
黃子佼涉嫌性騷擾案件，後因罪證不足不起訴；昨（3）日遭爆出在網路論壇買下未成年少女不雅影片，消息一出引發軒然大波。今日晚間黃子佼發文致歉：「不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我。」
記者黃雅琪／綜合報導
黃子佼在臉書上發文表示：「大家好。平安。事發多時，昨日，檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！」他強調未來會繼續自我檢討：「該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。」
黃子佼道歉喊道：「過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。」希望外界能繼續督促他：「叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」
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