黃子佼爆性騷隔月「加購未成年少女」偷拍片　受害者：原本已放下

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Zofia心疼女孩在不知情狀況下被偷拍，遭到有心人士惡意外流、販售：「對方律師說『僅持有7部未成年女子的性影像』，僅持有？持有一部都不行！」Zofia有感而發表示：「從事發至今，我儘量冷靜、儘量心平氣和的處理，考慮對方年幼的孩子，我答應和解，只要求他公開道歉，直到我看到昨天的新聞，事件爆發後繼續購買偷拍性影片，購買持有未成年性影像，真的是噁心的令人無法呼吸！」
黃子佼的所作所為令Zofia難以置信：「我不後悔當吹哨者，不後悔因此被網爆，真心希望這件事能被正視，對於這些違法的裸露或私密影像，呼籲大家，秉持著『不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有』的原則，拒絕成為共犯結構的一員。」
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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