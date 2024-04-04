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黃子佼爆性騷隔月「加購未成年少女」偷拍片　受害者：原本已放下

▲黃子佼爆出性騷擾隔月，還上網買未成年少女偷拍片，受害者不忍發聲：「昨日新聞出來之前，我已經放下一切。」（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃子佼爆出性騷擾隔月，還上網買未成年少女偷拍片，受害者不忍發聲：「昨日新聞出來之前，我已經放下一切。」（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪／綜合報導

金鐘主持人黃子佼2023年涉及性騷擾事件，昨（3）日因罪證不足不予起訴，卻又爆出他曾購買7部「偷拍未成年少女影片」的證據，時間點還是在事件揭發後、自殘的隔月而已。「吹哨者」部落客Zofia今日晚間也再次發聲，譴責黃子佼所為：「昨日新聞出來之前，我已經放下一切。」

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▲黃子佼惡行連環爆。（圖／NOWnews攝影中心）
定居在法國的部落客Zofia當初遭到黃子佼性騷擾，選擇揭開對方惡行、不隱忍，今日晚間她忍不住在臉書發文說：「的確，在昨日新聞出來之前，我已經放下一切，不想跟此人再有任何交集！」提到2023年6月19日，她發文揭開對方惡行後遭到「網路暴力」好幾週：「無數私訊說我毀了他的家庭、要我滾回台灣道歉，而就在那個時候，2023年7月8日他還在『創意私房』論壇消費！」

Zofia心疼女孩在不知情狀況下被偷拍，遭到有心人士惡意外流、販售：「對方律師說『僅持有7部未成年女子的性影像』，僅持有？持有一部都不行！」Zofia有感而發表示：「從事發至今，我儘量冷靜、儘量心平氣和的處理，考慮對方年幼的孩子，我答應和解，只要求他公開道歉，直到我看到昨天的新聞，事件爆發後繼續購買偷拍性影片，購買持有未成年性影像，真的是噁心的令人無法呼吸！」

黃子佼的所作所為令Zofia難以置信：「我不後悔當吹哨者，不後悔因此被網爆，真心希望這件事能被正視，對於這些違法的裸露或私密影像，呼籲大家，秉持著『不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有』的原則，拒絕成為共犯結構的一員。」

▲爆出黃子佼性騷擾行為的部落客Zofia，發聲再次斥責他。（圖／「和我一起．走在法國的365天」FB）
▲爆出黃子佼性騷擾行為的部落客Zofia，發聲再次斥責他。（圖／「和我一起．走在法國的365天」FB）
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