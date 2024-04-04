NBA附加賽生死鬥！解析各隊剩餘賽程強度　勇湖同日勝、拉開勝差

王柏融隊史首轟無用！許基宏敲出超前三壘安打建功　兄弟5：3台鋼

▲中信兄弟許基宏敲出三壘安打，一棒送回壘上2名跑者，幫助兄弟超前比分。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟許基宏敲出三壘安打，一棒送回壘上2名跑者，幫助兄弟超前比分。（圖／中信兄弟提供）

記者林之越/綜合報導

今（4）日中信兄弟在主場面對台鋼雄鷹，雖然「大王」王柏融5局上敲出台鋼隊史首轟，用兩分砲幫助台鋼3：3追平兄弟，不過兄弟靠著許基宏5局下的關鍵三壘安打，敲回2分致勝分，最後以5：3擊敗台鋼。

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首局兄弟就發起攻勢，岳政華嘗試短打點成界外後，乾脆用力揮棒，敲出全壘打牆前的中外野落地二壘安打，王威晨打成內野滾地球，但把岳政華送上三壘，第三棒林書逸再次打出內野滾地球，雖然在一壘前被觸殺，不過岳政華也跑回兄弟本場比賽的第1分。

▲中信兄弟先發投手徐基麟主投5局，丟掉自責失分2分，拿下生涯首勝。（圖／林柏年攝）
▲中信兄弟先發投手徐基麟主投5局，丟掉自責失分2分，拿下生涯首勝。（圖／林柏年攝）
2局上台鋼靠著魔鷹、藍寅倫的接連安打站上得點圈，可惜杜家明敲成一、三壘的雙殺打，攻勢戛然而止。不過3局上台鋼再有攻勢，葉保弟靠著許基宏失誤上到一壘，後續吳明鴻、陳文杰接連完成犧牲打，把葉保弟送上三壘，本場手感火燙的曾子祐敲出第二支安打，1：1追平比分。

3局下，王威晨率先敲出二壘安打，輪到四棒許基宏，二壘手郭永維未能將球攔下，形成中間方向的穿越安打，兄弟再次以2：1要回領先。兄弟在4局下再開攻勢，曾頌恩打成左外野強勁滾地球形成一壘安打，王政順、江坤宇接連打出犧牲短打、犧牲滾地球，將曾頌恩送上三壘。此時，兄弟第九棒徐博瑋雖然打成斷棒，但在左外野落地，成功打出他職棒生涯第一支安打和打點，兄弟暫時以3：1領先台鋼。

本場比賽進行到5局上，徐基麟先是三振吳明鴻、陳文杰後，對第二棒曾子祐投出四壞球保送，此時輪到王柏融打擊，先是選到一個壞球後，王柏融敲出飛向中左外野方向的強勁飛球，最後飛越全壘打牆，台鋼隊史首轟出爐，而這發兩分砲也幫助台鋼將比分追平為3：3。

▲「大王」回來了！王柏融敲台鋼隊史首轟，這支兩分砲也幫助台鋼一棒追平中信兄弟。（圖／林柏年攝）
▲「大王」回來了！王柏融敲台鋼隊史首轟，這支兩分砲也幫助台鋼一棒追平中信兄弟。（圖／林柏年攝）
不過兄弟打線手感更熱，5局下首打者岳政華敲安、林書逸選到保送後，面對一二壘有人局面台鋼選擇不換投，結果許基宏敲出一壘側車布邊的三壘安打，一棒敲回2分，兄弟5：3領先台鋼，最後也成為關鍵的致勝分。

▲中信兄弟許基宏敲出三壘安打，一棒送回壘上2名跑者，幫助兄弟超前比分。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟許基宏敲出三壘安打，一棒送回壘上2名跑者，幫助兄弟超前比分。（圖／中信兄弟提供）
比賽後半段兩方都沒有得分，終場兄弟以5：3拿下本季主場的首勝，先發徐基麟也拿下生涯首勝。打擊方面，岳政華單場3安猛打賞，許基宏敲出2支安打貢獻3分打點，而台鋼王柏融則4個打數敲出3支安打，其中包含一發兩分砲，是台鋼隊史首轟，游擊手曾子祐單場也敲出2安。

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