《麻辣鮮師》彭曉彤化療38次切子宮！養生度日卻又爆出「新病情」

快訊／TWICE彩瑛也脫單「男朋友是Zion.T」！2人已公開交往6個月

▲TWICE成員彩瑛跟Zion.T（右）被爆出戀愛ING。（圖／彩瑛IG、Zion.T臉書）
▲TWICE成員彩瑛跟Zion.T（右）被爆出戀愛ING。（圖／彩瑛IG、Zion.T臉書）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團TWICE隊長志效才被《SWAY》爆出跟奧運金牌得主尹誠彬交往，今（4）日同一家媒體再丟震撼彈，隊友彩瑛也被爆出脫單，男友還是知名歌手Zion.T（金海率），2人已交往6個月。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲彩瑛、Zion.T被爆出交往6個月。（圖／翻攝《SWAY》）
▲彩瑛、Zion.T被爆出交往6個月。（圖／翻攝《SWAY》）
根據《SWAY》報導，彩瑛是透過朋友介紹認識Zion.T，2人已交往6個月，因為彩瑛是大方公開交往的類型，所以經常跟Zion.T去漢南洞和延禧洞約會，過程毫不掩飾。據悉，Zion.T完全是彩瑛的理想型，十分欣賞男生自由奔放、音樂家的氣質。

2位的朋友表示，彩瑛跟Zion.T個性相似，都不喜歡隱瞞事情，所以周圍熟人都知道他們在一起。《SWAY》的讀者也爆料，曾看過2人在江北約會，比起人多的場合，他們更喜歡在小巷散步。

彩瑛於2015年10月出道，在TWICE中負責饒舌，團體代表曲包含《CHEER UP》、《TT》、《What is Love?》、《FANCY》、《YES or YES》等。

Zion.T比彩瑛早於2011年出道，是南韓著名的歌手，名氣不亞於女友，代表作包含《楊花大橋》、《Complex （feat. G-Dragon）》。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

快訊／TWICE志效爆交往奧運金牌選手！熱戀尹誠彬1年　常去對方家

SOMI、TWICE彩瑛掀上衣「半個胸部外露」　火速刪照片卻來不及了

TWICE子瑜沒摀嘴「打超大哈欠」！超療癒畫面萌暈3.8萬人：好可愛

TWICE志效交往尹誠彬1年！昔相戀姜丹尼爾　男方不惜脫粉也要愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞