快訊／TWICE彩瑛也脫單「男朋友是Zion.T」！2人已公開交往6個月
南韓女團TWICE隊長志效才被《SWAY》爆出跟奧運金牌得主尹誠彬交往，今（4）日同一家媒體再丟震撼彈，隊友彩瑛也被爆出脫單，男友還是知名歌手Zion.T（金海率），2人已交往6個月。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據《SWAY》報導，彩瑛是透過朋友介紹認識Zion.T，2人已交往6個月，因為彩瑛是大方公開交往的類型，所以經常跟Zion.T去漢南洞和延禧洞約會，過程毫不掩飾。據悉，Zion.T完全是彩瑛的理想型，十分欣賞男生自由奔放、音樂家的氣質。
2位的朋友表示，彩瑛跟Zion.T個性相似，都不喜歡隱瞞事情，所以周圍熟人都知道他們在一起。《SWAY》的讀者也爆料，曾看過2人在江北約會，比起人多的場合，他們更喜歡在小巷散步。
彩瑛於2015年10月出道，在TWICE中負責饒舌，團體代表曲包含《CHEER UP》、《TT》、《What is Love?》、《FANCY》、《YES or YES》等。
Zion.T比彩瑛早於2011年出道，是南韓著名的歌手，名氣不亞於女友，代表作包含《楊花大橋》、《Complex （feat. G-Dragon）》。
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