美媒盛讚「台灣防震全球頂尖」 專家揭關鍵：921後政府做對1件事
台灣花蓮前（3）天一早7時58分發生芮氏規模7.2強震，是繼25年前的921大地震以來（規模7.3）台灣最大地震，雖然花蓮周邊受創嚴重，但《美聯社》報導盛讚台灣台灣防震全球頂尖，讓損失與地震規模相比，相對較小。對此，房產專家揭關鍵是921大地震後，政府做對了1件事，且建商也有乖乖遵守，直言：「台灣建築品質與安全度在亞洲屬一流技術，我們沒有比較差！」
記者徐銘穗/綜合報導
1999年9月21日，南投集集鎮發生芮氏規模7.3大地震，震源深度僅約8公里，造成全國超過10萬多棟房屋全倒或半倒，2千4百多人喪生。馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，921大地震為台灣防震意識敲響警鐘，在凝聚各界共識後，2005年再度大幅修訂「 建築物耐震設計規範」，將全國依不同震區制定建築物最低的耐震係數。
何世昌指出，2005年修法遠比表面上所看見得更為複雜，它總共對以下各項標準進行精細的修訂，包括「檢覈垂直地震」、「弱層強度」、「5%偏心及具扭轉不規則性時之意外扭矩設計」、「傾倒力矩」、「檢覈容許層間相對側向位移角≦0.005」、「檢覈極限層剪力強度」、「強柱弱梁設計強度規範」、「建築物之間隔」、「梁柱構件韌性設計」等等。爾後，全國新建建築的結構設計與耐震係數都必須符合法規最低要求。
而2024年4月3日，花蓮近海發生芮氏規模為7.2大地震。根據內政部今（5）早7時許公布的最新數據，這場地震至目前為止共釀10死、18人失聯，全台有806件建物毀損，當中只有花蓮天王星大樓、統帥花蓮2棟建築物倒塌。
《美聯社》昨（4）報導，台灣位於太平洋「火環」沿線，特別容易受到地震的影響，「儘管對台灣來說強震並不陌生，但因為有著出色的抗震準備，這座高科技島嶼和2300萬居民的損失其實相對較小」。報導中，專家提及關鍵在台灣實施嚴格的建築規範，及通過《災害預防和保護法》，並設立兩個國家中心來處理地震協調和培訓。
何世昌直言，部分國人存在「外國月亮比較圓」的心態，但強調台灣建築品質與安全度在亞洲與日本、南韓、新加坡、香港都屬於一流技術，「不要看不起自己的國家，我們沒有比較差」，同時他也感謝前人的努力、多數建商都遵守建築法規，讓我們安然渡過一次危機。