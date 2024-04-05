房市／信義房屋啟動全台屋況查檢　為民守護居住安全

地震房子倒「房貸還要還嗎」　1保障有救！這裡查你家地震險狀態

▲花蓮屋齡38年的「天王星大樓」在4月3日大地震中倒塌，今將拆除。（圖／記者葉政勳攝 2024.04.05）
▲花蓮屋齡38年的「天王星大樓」在4月3日大地震中倒塌，今將拆除。（圖／記者葉政勳攝 2024.04.05）

記者徐銘穗/綜合報導

花蓮前（3）天一早7時58分發生芮氏規模7.2大地震，至今（5）早已釀10人死亡，花蓮「天王星大樓」、「統帥花蓮」2棟建物倒塌。其中有民眾今年2月底才花160萬買天王星2樓套房，網友為其惋惜並發問：「房子倒了房貸還要還嗎？」事實上，雖然房子被震垮了，房貸還是要還，但只要有投保地震險，就可減輕部分負擔，不清楚自家有無投保，可上「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」查詢。

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什麼是住宅地震保險制度？

原PO在PTT上發文「房子倒了房貸還要還嗎？」貼文引發討論。事實上，921大地震過後，政府便實施「住宅地震基本保險制度」，買房跟銀行申請房貸時，會被銀行強制要求投保火險、地震險。但若屋齡大於20年，或用全額現金買房，就有可能沒有投保住宅基本地震險。

住宅地震基本保險為1年期保單，全台不分地區均採單一費率新台幣1350元，針對建築物本體全倒或半倒時，產險公司將理賠建物重建費用上限新台幣150萬元及臨時住宿費用20萬元。但保障標的為住宅建築物本身，不含動產及裝潢。

▲花蓮天王星70多歲汪姓住戶，無奈看著傾倒的家園。（圖／記者葉政勳攝 2024.04.05）
▲花蓮天王星70多歲汪姓住戶，無奈看著傾倒的家園。（圖／記者葉政勳攝 2024.04.05）
不確定有沒有保地震險該怎麼辦？

若民眾不清楚簽發保單的產險公司名稱，或不確定自家是否已投保，可至財團法人住宅地震保險基金「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」，輸入個人基本資料即可查詢。

地震險最高理賠、保費多少？不夠怎麼辦？

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，地震險保障範圍，包含因地震震動、地震所引起的火災、山崩、地層下陷等事故，所造成的住宅損害或倒塌。不過因為目前基本地震險多數僅有150萬保額，且多為申請房貸強制投保，購屋人如果擔心，建議可以申請超額地震險，對自己多一層保障。

根據產險業者試算，若投保保額400萬元住火險，1年保費約900元，住宅地震基本險1年保費公定價為1350元，若再自行投保保額250萬元超額地震險，1年保費上看4000元左右，合計1年住火險、住宅地震基本險及超額地震險保費支出就將超過6000元。

台灣住宅地震險投保情形？投保率高嗎？

住商機構彙整財團法人住宅地震保險基金與內政部資料，截至2月止，全台住宅地震險累計責任額約5.9兆元，有效保單約352.3萬件，若依內政部的全國住宅家戶數計算，全國平均投保率為34.4%。地震頻繁的花東地區投保占比為23.4%。

▲各縣市地震險投保統計。（圖／住商機構提供）
▲各縣市地震險投保統計。（圖／住商機構提供）
有適合租屋族投保的地震險嗎？

產險業者表示，住宅地震基本險及超額地震險均是針對全損才會理賠，理賠條件相對嚴格，部分產險公司有推輕損地震險，承保範圍包括建物、裝潢及動產，針對地震造成的輕損，例如牆壁龜裂、動產損失等予以理賠，但因輕損地震險損率偏高，近年已有產險公司收手不做。建議若租屋族有動產保障需求，可考慮投保動產險。

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