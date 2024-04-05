地震房子倒「房貸還要還嗎」　1保障有救！這裡查你家地震險狀態

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT上發文「房子倒了房貸還要還嗎？」貼文引發討論。事實上，921大地震過後，政府便實施「住宅地震基本保險制度」，買房跟銀行申請房貸時，會被銀行強制要求投保火險、地震險。但若屋齡大於20年，或用全額現金買房，就有可能沒有投保住宅基本地震險。
住宅地震基本保險為1年期保單，全台不分地區均採單一費率新台幣1350元，針對建築物本體全倒或半倒時，產險公司將理賠建物重建費用上限新台幣150萬元及臨時住宿費用20萬元。但保障標的為住宅建築物本身，不含動產及裝潢。
不確定有沒有保地震險該怎麼辦？
若民眾不清楚簽發保單的產險公司名稱，或不確定自家是否已投保，可至財團法人住宅地震保險基金「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」，輸入個人基本資料即可查詢。
地震險最高理賠、保費多少？不夠怎麼辦？
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，地震險保障範圍，包含因地震震動、地震所引起的火災、山崩、地層下陷等事故，所造成的住宅損害或倒塌。不過因為目前基本地震險多數僅有150萬保額，且多為申請房貸強制投保，購屋人如果擔心，建議可以申請超額地震險，對自己多一層保障。
根據產險業者試算，若投保保額400萬元住火險，1年保費約900元，住宅地震基本險1年保費公定價為1350元，若再自行投保保額250萬元超額地震險，1年保費上看4000元左右，合計1年住火險、住宅地震基本險及超額地震險保費支出就將超過6000元。
台灣住宅地震險投保情形？投保率高嗎？
住商機構彙整財團法人住宅地震保險基金與內政部資料，截至2月止，全台住宅地震險累計責任額約5.9兆元，有效保單約352.3萬件，若依內政部的全國住宅家戶數計算，全國平均投保率為34.4%。地震頻繁的花東地區投保占比為23.4%。
有適合租屋族投保的地震險嗎？
產險業者表示，住宅地震基本險及超額地震險均是針對全損才會理賠，理賠條件相對嚴格，部分產險公司有推輕損地震險，承保範圍包括建物、裝潢及動產，針對地震造成的輕損，例如牆壁龜裂、動產損失等予以理賠，但因輕損地震險損率偏高，近年已有產險公司收手不做。建議若租屋族有動產保障需求，可考慮投保動產險。