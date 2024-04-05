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黃子佼買不雅片發律師函澄清！網紅統整3點　「僅買7部」痛批噁心

▲黃子佼被爆出買不雅片，特別發律師函澄清，強調是7部不是上百部，網紅統整3點怒轟黃子佼太噁心。（圖／NOWnews資料照）
▲黃子佼被爆出買不雅片，特別發律師函澄清，強調是7部不是上百部，網紅統整3點怒轟黃子佼太噁心。（圖／NOWnews資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼近日被爆出購買多部網路偷拍論壇「創意私房」的不雅片，其中包括7部未成年少女影片，遭到大批網友砲轟。常關心時事的網紅「德州媽媽沒有崩潰」育有一對兒女，對於黃子佼的行徑，德州媽媽發文開轟，並點出黃子佼律師函極度荒謬的3大重點「黃子佼不知觸法」、 「涉案之影片僅有7部」 、 「媒體誤導導致衛道人士群起撻伐」。

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黃子佼因購買未成年少女不雅片，甚至到Metoo事件爆發後還有購買紀錄，引起各界群起撻伐。起初還因媒體寫到「4TB硬碟裡裝上百部性交影像」，特別發律師函給媒體，強調是7部，並非上百部；且黃子佼在2023年修法前已下載這些影片，聲稱不知觸法，才獲得緩起訴。

德州媽媽發文怒轟，「黃子佼性侵女性得到和解，下載未成年色情影片被輕罰120萬，一邊跟大眾道歉求復出、一邊要大家監督他、結果轉頭對媒體積極控評以告人要挾。這叫自省檢討自責？」德州媽媽認為整篇律師函最噁心的就是這3點，「黃子佼不知觸法」、 「涉案之影片僅有7部」 、 「媒體誤導導致衛道人士群起撻伐」，痛批他極度無恥與荒謬，「這種卸責的程度絕對不是有悔意的人。」

▲黃子佼被發現性騷擾案爆發後還在購買偷拍片。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼被發現性騷擾案爆發後，還在購買偷拍片。（圖／黃子佼臉書）
黃子佼昨日發出道歉聲明，向媒體及網友道歉，「叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」德州媽媽認為，他應該向未成年孩子們和被他侵犯過的女性道歉，道歉文卻急於求機會復出，讓人看了嗤之以鼻。

對於黃子佼的行為，德州媽媽表示「一個從年輕時開始犯罪直到50歲、6月鬧完自殺，7月又下載了未成年色情片的人，他的嗜好與劣性早已定型」，德州媽媽痛批黃子佼習慣把性癖好建立在「犯法」之上，此時卻宣稱不敢再下載未成年色情影片，「而那變態的慾望會如何發洩，我想到都覺得恐怖。」德州媽媽也呼籲黃子佼尋求專業治療，並希望他不要再回到螢光幕前。

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