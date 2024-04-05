黃子佼買不雅片發律師函澄清！網紅統整3點　「僅買7部」痛批噁心

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德州媽媽發文怒轟，「黃子佼性侵女性得到和解，下載未成年色情影片被輕罰120萬，一邊跟大眾道歉求復出、一邊要大家監督他、結果轉頭對媒體積極控評以告人要挾。這叫自省檢討自責？」德州媽媽認為整篇律師函最噁心的就是這3點，「黃子佼不知觸法」、 「涉案之影片僅有7部」 、 「媒體誤導導致衛道人士群起撻伐」，痛批他極度無恥與荒謬，「這種卸責的程度絕對不是有悔意的人。」
黃子佼昨日發出道歉聲明，向媒體及網友道歉，「叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」德州媽媽認為，他應該向未成年孩子們和被他侵犯過的女性道歉，道歉文卻急於求機會復出，讓人看了嗤之以鼻。
對於黃子佼的行為，德州媽媽表示「一個從年輕時開始犯罪直到50歲、6月鬧完自殺，7月又下載了未成年色情片的人，他的嗜好與劣性早已定型」，德州媽媽痛批黃子佼習慣把性癖好建立在「犯法」之上，此時卻宣稱不敢再下載未成年色情影片，「而那變態的慾望會如何發洩，我想到都覺得恐怖。」德州媽媽也呼籲黃子佼尋求專業治療，並希望他不要再回到螢光幕前。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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