餐飲業「底薪加分紅」狂領4萬9！老闆嘆：還是沒人來　原因找到了

我是廣告 請繼續往下閱讀
「這樣待遇很爛嗎？」一位老闆在論壇Dcard上發文求助，自己創業開了小小的餐飲店，營業狀況越來越好，導致他一人忙不過來，開始聘請員工，並採取「月薪28000元+達標獎金、營業額分紅」的機制，上班時間則為11:30-21:00，中間空班一小時半休息，並週休二日。目前的兩位員工每月底薪加分紅，都能領到4萬9千元薪資。
此外原PO每個月都會將店內財務報表公開透明化，讓員工都能核對自己領到的獎金是否正確。但由於店裡還是忙不過來，讓他只好再以相同待遇徵才，沒想到卻一直找不到人，甚至還有來一天就消失、請假的，讓他感到無奈：「我開出來的福利真的算不夠好的嗎？」
老闆、員工視角大不同！上班族揪出4萬9薪資沒人做原因
原PO公布薪資待遇之後，立刻有不少上班族點破關鍵，認為主因在於「底薪過低」，並紛紛解釋：「底薪太低，底薪拉高不要分紅，會比較多人喜歡，因為誰知道你分紅拿不拿得到」、「獎金、福利，在沒看到沒拿到錢，沒人會相信，這時別人開33K，你的員工就消失了」、「重點是底薪太低，分紅沒進公司前誰知道會拿到多少」、「我跟身邊朋友在找工作也都主要看底薪，而且外面太多慣老闆，大家都遇到怕了，投履歷就變得很謹慎，這也可能是導致你找不到人的原因」。
最終原PO聽取相關意見後，也決定將待遇調整為底薪3萬3以及全勤獎金1500元，工時與休假不變。盈餘分成的部分也會保持，只是會降低比例，藉由提高底薪來爭取人才。
餐飲老店也遇缺工危機！彰化「貓鼠麵」停止內用
事實上近年來台灣餐飲業面臨的缺工危機越來越嚴峻，除了先前有許多家老字號當地店家紛紛宣布因找不到人而選擇歇業之外，在3月份時，彰化知名百年小吃「貓鼠麵」也宣布停止店內用餐，改為只提供冷凍品外賣，讓顧客買回家自行加熱，成為一種折衷的過渡手段。
事實上，貓鼠麵創立於1921年，名字來源是第一代老闆陳帳與兒子陳木榮的生肖皆屬鼠；因為陳木榮身形瘦小且動作敏捷，熟客們稱它為老鼠仔，而「貓鼠」是閩南語「老鼠」的發音，因此才有了「貓鼠麵」的別稱。「貓鼠麵」採用豬肉剁成小方塊油炸後，配以佐料精心調製，熬上兩個鐘頭的高湯，再加上蛤湯、蔥、蒜清燉，打造出飄香百年的美味。