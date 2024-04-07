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「這縣市」擊敗新竹！房價連續11個月奪漲價王　專家分析有2關鍵

▲根據最新公布的全國清華安富房價指數顯示，苗栗縣從2023年3月擊敗新竹後，房價已連續11個月奪漲價王。（圖／資料照片）
▲根據最新公布的全國清華安富房價指數顯示，苗栗縣從2023年3月擊敗新竹後，房價已連續11個月奪漲價王。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

清華大學「安富金融工程研究中心」上月底公布最新、2024年1月「清華安富房價指數」，全國房價指數192.81，較上月增加0.75%，較去年同期上漲8.54%，顯現「房價穩定微幅上揚」，在各縣市漲幅部分，苗栗在2023年3月首度擊敗新竹登「漲價王」後，至今年1月已連續11個月蟬聯冠軍，年增幅17.16%，是全國增幅的2倍之多。專家分析有2關鍵原因。

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綜觀台灣各縣市2024年1月之價量表現，多數縣市房價指數與上月相比，稍微緩升；交易量摒除季節性因素後與去年同期相比，全國各縣市表現大部分呈現下跌狀態。

觀察去年同期房價表現相比，六大都會區中，桃園市以10.34%漲幅位居第一，台中市也有10.20%的表現；北部縣市中，新竹縣市價格漲幅14.07%，而基隆市漲幅10.91%；中部縣市中，苗栗縣漲幅為17.16%，南投縣漲幅為6.70%；南部縣市中，雲林縣上漲16.20%，而屏東縣上漲9.80%；東部地區中，花蓮縣漲幅為4.15%。整體而言，全台灣房價受遞延需求影響，較前面年漲幅大些。

▲清華安富2024年1月房價指數。（圖／翻攝安富金融工程研究中心網站）
▲清華安富2024年1月房價指數。（圖／翻攝安富金融工程研究中心網站）
「清華安富房價指數」報告揭露，各縣市房價月漲幅趨緩，觀察六大都會區而言，多數縣市皆仍位處盤整階段；受營建工程缺工問題及房市新制影響，未來市場買氣料受影響，須留意後續對房市價量衝擊，目前房市處於價穩量縮的格局。但央行的升息措施可能壓抑買氣，房市的未來趨勢還需持續關注。

苗栗竹南房價開掛　專家：有2關鍵原因

苗栗連續11個月房價蟬聯「漲價王」引發討論，網友驚呼：「大苗栗竹南頭份直接開掛了，藏也不藏了！」、「昌隆大三房16XX被秒，頭竹已經很瘋別提了」，不少人想起投資客「帥過頭」，認為他走在太前面，但也有人認為「應該只有竹南在噴，連有高鐵的後龍都扶不起」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在全台瘋科學業投資題材，只要科技大廠過去確認，資金就先過去，帶動區域房價地價，而苗栗本來不是大型都會區，可能房價基期較低，相對房價就很有想像空間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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