「這縣市」擊敗新竹！房價連續11個月奪漲價王　專家分析有2關鍵

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觀察去年同期房價表現相比，六大都會區中，桃園市以10.34%漲幅位居第一，台中市也有10.20%的表現；北部縣市中，新竹縣市價格漲幅14.07%，而基隆市漲幅10.91%；中部縣市中，苗栗縣漲幅為17.16%，南投縣漲幅為6.70%；南部縣市中，雲林縣上漲16.20%，而屏東縣上漲9.80%；東部地區中，花蓮縣漲幅為4.15%。整體而言，全台灣房價受遞延需求影響，較前面年漲幅大些。
「清華安富房價指數」報告揭露，各縣市房價月漲幅趨緩，觀察六大都會區而言，多數縣市皆仍位處盤整階段；受營建工程缺工問題及房市新制影響，未來市場買氣料受影響，須留意後續對房市價量衝擊，目前房市處於價穩量縮的格局。但央行的升息措施可能壓抑買氣，房市的未來趨勢還需持續關注。
苗栗竹南房價開掛 專家：有2關鍵原因
苗栗連續11個月房價蟬聯「漲價王」引發討論，網友驚呼：「大苗栗竹南頭份直接開掛了，藏也不藏了！」、「昌隆大三房16XX被秒，頭竹已經很瘋別提了」，不少人想起投資客「帥過頭」，認為他走在太前面，但也有人認為「應該只有竹南在噴，連有高鐵的後龍都扶不起」。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在全台瘋科學業投資題材，只要科技大廠過去確認，資金就先過去，帶動區域房價地價，而苗栗本來不是大型都會區，可能房價基期較低，相對房價就很有想像空間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。