4月漲電價！台北1層1戶社區竟「禁物業吹冷氣」　一票怒轟慣老闆

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原PO在PTT分享，表示爸媽住在台北1層1戶、總戶數很少的社區，管理費一開始就是一坪100元，近期因為電價上漲，竟然通過「在不漲管理費的前提下，管委會決定物業不能吹冷氣」，還擔憂說：「不知這會不會成為未來戶數少大樓的趨勢。」
貼文引發討論，多數網友都認為該管委會決議十分不明智，簡直短視近利，直言：「這隱形損失肯定更大，傻人！」可能會引發物業反彈，最後沒人要到該社區上班，要住戶乾脆自己輪流排班管理算了，痛罵：「真的很小氣！現在這種天氣不給人吹冷氣是要殺人嗎！」不過也有人坦言，的確看過物業人員自備移動式冷氣。
戶數少社區優缺點為何？總住戶多少才剛好？
戶數少的社區優點是住戶單純、管理容易，但平均分攤的管理費較為沉重，甚至如果基金不足，遇到大型設施需要修繕，住戶還得再額外付錢。多少戶數的社區最剛好？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，社區管理費固定成本中，人事費用占比近半，社區若有經理、櫃檯祕書、日夜班警衛等，最基本支出就要15~20萬元，認為介於100~200戶之間的社區，較能維持運作又保有居住品質。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，雙北如果戶數100多戶，對於首購族來說，管理費還是偏貴，建議首購族找300戶以內社區，較能在管理費支出與社區質感之間找到平衡。