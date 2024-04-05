403花蓮地震！全台紅單建築18件：花蓮占17 1狀況政府補助450萬
403花蓮大地震釀嚴重死傷，國土管理署今（5）表示，災後至今投入勘災專業技師就超過339位，經現場仔細察看通報建築受損情形，已確認全台因主結構損害有危險的「紅單建築」有18件，當中有17件在花蓮、1件在台北，另非主結構性損害的「黃單建築」有34件(花蓮14件，臺北及新北市各10件)，無須張貼危險標誌件數194件，目前仍持續勘查中。
記者徐銘穗/綜合報導
國土管理署指出，地震至今已接獲430件民眾請求勘查建物結構安全的來電，以花蓮縣、臺北市、新北市及基隆市4地電洽請求勘災最多。黃單是指建築物非主要結構（室內隔間或天花板等）損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，致生危險者；紅單則是指建築物主要結構（柱、樑、外牆、樓版、基礎淘空）損壞或建物傾斜達一定程度以上，致生危險者。
國土管理署呼籲，民眾應檢視自家房屋，注意樑、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫或混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等，如有上述情形，應盡快尋找專業土木結構技師或建築師現場勘查。
因近日仍有餘震發生，國土管理署提醒，民眾應避免靠近或進入公部門已封閉的路段或區域，以及已有落石掉落區域。此外，鄰近建物外觀已有明顯傾斜剝落龜裂的區域，應儘量行走騎樓內，可以避免被意外掉落物砸傷。
國土管理進一步表示，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋軟弱層(俗稱軟腳蝦)問題，已推動私有建築物耐震階段性補強補助，每件最高補助450萬元，對建築物結構有疑慮的民眾，可直接電洽「階段性補強專案辦公室」諮詢，將有專人免費至社區說明。