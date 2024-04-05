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台鋼一粒應援台前被擠爆！葉保弟纏鬥8球　「粒保樂園」開好開滿

▲台鋼雄鷹葉保弟上場打擊，球迷為觀看一粒跳應援舞蹈，把球場出口塞爆。（圖／陳明中攝）
▲台鋼雄鷹葉保弟上場打擊，球迷為觀看一粒跳應援舞蹈，把球場出口塞爆。（圖／陳明中攝）

記者林之越/高雄報導

「粒保樂園」被擠爆！台鋼雄鷹今（5）日在澄清湖球場迎戰客隊富邦悍將，2局下台鋼打者葉保弟上場打擊，全場響起爆量歡呼，有眾多球迷擠在一壘側的看台，Wing Stars啦啦隊成員一粒的應援舞台前，為了親眼目睹「保勝大帝」的魔性爆紅舞蹈

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▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒坦言，爆紅是「天時、地利、人和」，IG粉絲暴漲20萬直呼難以想像。（圖／陳明中攝）
▲台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員一粒坦言，爆紅是「天時、地利、人和」，IG粉絲暴漲20萬直呼難以想像。（圖／陳明中攝）
本場比賽進行到2局下，在首名打者陳文杰上場打擊時，已經有不少球迷和觀眾等待，將一粒所站應援台正對面的出口擠得水泄不通，讓球場人員不得不大聲請現場觀眾移動，盡量不要擋在出入口處。

▲台鋼雄鷹葉保弟上場打擊，球迷為觀看一粒跳應援舞蹈，把球場出口塞爆。（圖／記者林之越攝）
▲台鋼雄鷹葉保弟上場打擊，球迷為觀看一粒跳應援舞蹈，把球場出口塞爆。（圖／記者林之越攝）
陳文杰 擊出內野滾地球，在一壘前遭到封殺後，輪到第八棒葉保弟上場打擊，全場響起掌聲和歡呼，在應援台附近的球迷也紛紛拿出手機，錄下「保勝大帝」獨特的應援舞蹈。

值得一提的是，葉保弟此打席也和投手布蘭登纏鬥了8球，在滿球數2好3壞的狀況下擊出左外野飛球遭到接殺，不過台鋼啦啦隊和一粒，也重複跳了多次他的專屬應援舞蹈，讓現場觀眾大飽眼福。

▲台鋼雄鷹葉保弟上場打擊，球迷為觀看一粒跳應援舞蹈，把球場出口塞爆。（圖／記者林之越攝）
▲台鋼雄鷹葉保弟上場打擊，球迷為觀看一粒跳應援舞蹈，把球場出口塞爆。（圖／記者林之越攝）
一粒有「中職黑嘉嘉」綽號，加上空靈的氣質，讓人很難不注意，網路上也有球迷以「一天一粒」來形容對她的喜愛。她在網路上爆紅的原因，歸功於台鋼球員葉保弟的應援曲，洗腦的音樂搭配魔性的舞步，吸引不少粉絲爭相轉載，在網路上迅速竄紅。

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