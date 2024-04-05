一粒IG粉絲暴漲20萬直呼難以想像 坦言爆紅是「天時地利人和」
一粒領銜「粒保樂園」正式開張！台鋼雄鷹今（5）日回到主場高雄澄清湖球場，出戰富邦悍將，場內賽事令人期待外，台鋼Wing Stars啦啦隊爆紅成員一粒的一舉一動，也成為本場球迷關注的焦點之一。
記者林之越/高雄報導
有「中職黑嘉嘉」的一粒外表出眾，加上空靈的氣質，讓人很難不注意，網路上也有球迷以「一天一粒」來形容對她的喜愛。她在網路上爆紅的原因，歸功於台鋼球員葉保弟的應援曲，洗腦的音樂搭配魔性的舞步，吸引不少粉絲爭相轉載，在網路上迅速竄紅。
值得一提的是，本日應援曲主角葉保弟，也確定以第七棒右外野手擔任先發，球迷將首次在例行賽中看到「粒保樂園」開張。賽前一粒接受媒體訪問，她表示：「當初從來沒有想過會爆紅，就像網友也在說，這是天時、地利、人和的結果，自己覺得既然有了這個機會，就要珍惜，不要讓大家失望。」
關於自己個人IG粉絲爆紅一事，一粒回應：「好像從一開始幾千，到現在20幾萬，自己也蠻嚇到的，沒想過會有這麼多人追蹤。」此外，她也對粉絲喊話：「如果球迷是因為她才來看球的話，感覺很開心，因為自己也是在地高雄人，如果是因為我，可以讓更多在地球迷支持棒球，感覺是件很開心的事情。」
比賽開打在即，一粒對台鋼球員有信心，表示：「知道大家實力都很好，希望大家照常發揮，就可以拿下勝利。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁